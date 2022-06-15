Polatlı Ticaret Borsasında, ilk ürün töreni yapıldı Hububat üretim merkezlerinden Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Polatlı Ticaret Borsasında (PTB) 2022 hasat sezonunun ilk mahsulü arpa için tören düzenlendi. Hububat üretim merkezlerinden Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Polatlı Ticaret Borsasında (PTB) 2022 hasat sezonunun ilk mahsulü arpa için tören düzenlendi. Borsaya ilk arpa, Sarıoba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Efraim Kaya tarafından getirildi. Arpanın 100 kilogramı sembolik olarak 100 liradan, kalan 9 tonu ise kilogramı 6 liradan Erkan Tarım Ürünleri tarafından satın alındı. Sezonun ilk arpasını getiren üretici Efraim Kaya, küçük altınla da ödüllendirildi. AA / Ali Tuna - Ekonomi Polatlı Ankara Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Polatlı Ticaret Borsasında, ilk ürün töreni yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.