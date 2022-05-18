Piyasalarda gün sonu - Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,22 puan azalarak 2.393,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,06 puan ve yüzde 0,17 kayıpla 2.390,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.382,07, en yüksek 2.411,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 2.393,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,60 puan ve yüzde 0,14 yükselişle 2.655,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.818,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.818,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 kayıpla 930 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,9094 lira, satışta 15,9731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,7776 lira, satışta 15,8408 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,97'den, bileşik getirisi de yüzde 26,53'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2405, dolar/yen paritesi de 128,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,5 azalışla 108,3 dolardan işlem görüyor.