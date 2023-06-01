Özbekistanlı 19 İplik Firması İstanbul İplik Fuarı'na Katıldı

Özbekistan'da bulunan 19 iplik firması, 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katıldı. Özbekistan'da iplik ve iplikten üretilen hazır maddelerin dünyaya ihraç edildiğini belirten Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipi Şerzod Abdunazarov "İpliğimiz kaliteli ve ucuz. Türkiye'de de tekstil sektörü çok gelişmiş. Türkiye'de de Özbekistan ipine ihtiyaç var. Bu fuar sayesinde de hem Türkiye pazarı hem de dünya pazarına açılabiliyoruz" dedi.

Özbekistan'da bulunan 19 iplik firması, 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı'na katıldı. Özbekistan'da iplik ve iplikten üretilen hazır maddelerin dünyaya ihraç edildiğini belirten Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipi Şerzod Abdunazarov "İpliğimiz kaliteli ve ucuz. Türkiye'de de tekstil sektörü çok gelişmiş. Türkiye'de de Özbekistan ipine ihtiyaç var. Bu fuar sayesinde de hem Türkiye pazarı hem de dünya pazarına açılabiliyoruz" dedi.

TÜYAP'ta 19'uncu Uluslararası İplik Fuarı'nın açılışı gerçekleşti. 1-3 Haziran'a kadar devam edecek olan fuara Türkiye ve dünyadan birçok firma ve müşteri katılırken Özbekistan'dan da 19 iplik üretici firma katılım sağladı. Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipi Şerzod Abdunazarov, "Özbekistan bağımsız olduktan sonra tekstil sektörü de gelişmeye başladı. Önceden dış ülkelere sadece pamuk satardı. Şimdi ise sadece iplik ya da hazır madde üreterek satıyor. Özbekistan'dan firmalarımız, Türkiye'de gerçekleştirilen bu fuarlara düzenli şekilde katılıyor. Çünkü Türkiye, tekstil sektöründe çok gelişmiş. Özbekistan ipine de ihtiyacı var. Türkiye'ye ihraç ediyoruz. Bu yüzden bu fuara katılmak bizim için önemli" açıklamasında bulundu.

"ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ SADECE TEKSTİL DEĞİL, BAŞKA ALANLAR DA GELİŞİYOR"

Sadece Türkiye'ye ihracat yapmadıklarını, Türkiye'den de iplik sektöründe ürünler ithal ettiklerini de belirten Şerzod Abdunazarov sözlerine şunları ekledi:

"İplik için gereken ham maddeleri, kimyasal maddeleri, renkleri, boyaları, üretim makinelerini Türkiye'den alıyoruz. Özbekistan ve Türkiye ilişkileri sadece tekstil değil, başka alanlar da gelişiyor. Ama tekstil alanı çok önemlidir. Çünkü Özbekistan'da pamuk çok, iplik üretimi çok. Türkiye'de de tekstil gelişmiş. Bugünde fuarın ilk günündeyiz. Buna rağmen katılım yoğun. Özbekistan stantlarımıza müşteriler ilgi gösteriyor. Hatta kontrat bile imzalandı."

"TÜRKİYE'YE AYLIK BİN TON SATIŞ YAPIYORUZ"

Fuarda standı bulunan Özbekistanlı firma olan Global Textile Satış Müdürü Abdulvosid Abdullaev, "Bu fuar çok iyi. İnşallah bu yıl da fuara gelen müşterilerle konuşup yeni sözleşmeler imzalarız. Biz sadece pamuk iplikleri üretiyoruz ama yeni projelerimiz var. İnşallah gelecek yıl, milanç ve karışık iplikler de yapacağız. Türkiye'de düzenlenen fuarlara hep katılıyoruz. Burada hem Türkiye'den hem Avrupa'dan hem de Afrika'dan gelen müşterilerimize ulaşıyoruz. İran ve Mısır'dan da müşterilerimiz var. Mesela sadece Türkiye'ye aylık bin ton, 30-40 tır iplik ihraç ediyoruz" dedi.

"SON 2 HAFTADIR FİYATLAR OLDUKÇA DÜŞTÜ"

Abdulvosid Abdullaev, "Pamuğun ucuzlamasından dolayı son iki haftada iplik fiyatları da oldukça düştü. Yani iplik fiyatları çok stabil değil. Başka ülkelerden bu fuara katılanlar çok düşük fiyatlara iplik satıyorlar ancak Özbekistan ipliği daha kaliteli" şeklinde konuştu.

"ÖZBEKİSTAN PAZARINA BUGÜN HER YATIRIMCININ GELMESİ GEREKİR"

Türkiye'den Özbekistan'a giderek orada iplik fabrikası kuran Sedat Triko'nun sahibi Sedat Şengül ise "2006'da yaptığımız yatırımla Özbekistan'da bu maceraya başladık. O yıllarda bizlere, Türk tekstilcilerine, bir öğretmen olarak ihtiyaçları vardı. Biz de oraya öğretmen olarak gittik. Oraya aksesuar üretiyorduk. Buradan giden Türk yatırımcılarının aksesuarlarını üretmek için gittik. Böyle bir üretim ihtiyaçları vardı. Başlangıcımız böyle oldu. Polo yaka, lastik, kordon, ekstrafor yani bir penye ve dokuma üründe bulunabilir aksesuarları üretiyorduk. Ardından piyasanın üretim bilgisi az olduğu için biz bir öğretmen olduk onlara ve tekstilde yakalarını bir araya getirdik. Tekstilde de iyi yerlere gidiyorlar. Zamanla da ihtiyaçları giderebilmek için iplik üretmeye başladık. Kazak üretmeye başladık. Daha önce kazak ipliklerimizi Gaziantep'ten alıyorduk. Ama şimdi Özbekistan'da üretiyoruz. Kendi dokumalarımıza, kendi konfeksiyonumuzla artık pazarlarda kendi malımızı satar duruma geldik. Kazak firmalarını çoğalttık. İplik üretimlerini fazlasını da onlara vermeye başladık. Özbekistan pazarı bugün her yatırımcının gelmesi gereken bir pazardır" dedi.

"AKSESUAR OLARAK YILDA YAKLAŞIK 2,5 BUÇUK MİLYON DOLARLIK BİR SATIŞIMIZ VAR"

Şengül sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Aksesuar olarak yılda yaklaşık 2,5 buçuk milyon dolarlık bir satışımız var. İplik olarak 7,5 buçuk milyon dolarlık bir satışımız var. Bu fuara da ilk defa katıldık. Çünkü Rusya, Belarus, Kazakistan gibi farklı ülkelerden katılımın olduğu bir fuar. Bu yüzden daha farklı pazarlar oluşturmak için geldik."