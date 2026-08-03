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Otomotiv Temmuzda İhracat Lideri

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Temmuzda otomotiv endüstrisi 3,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Kimyevi maddeler ikinci, elektrik-elektronik üçüncü sırada yer aldı. En büyük artış yüzde 144 ile yaş meyve-sebzede görüldü. İhracatta ilk sırada Almanya, iller arasında İstanbul önde.

Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Temmuz ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 144,1 ile yaş meyve ve sebze oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı temmuzda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12,4'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,5 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 13'lük yükselişle 645,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 TemmuzSon 12 aylık
SEKTÖRLER20252026Değişim (Yüzde)Pay(26) (Yüzde)2024 - 20252025 - 2026Değişim (Yüzde)Pay(26) (Yüzde)
I. TARIM2.893.5103.167.5729,512,436.285.68437.156.8432,413,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.833.2572.052.13111,98,024.485.38925.043.1552,39,0
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.018.2791.095.0337,54,312.212.32412.211.4290,04,4
Yaş Meyve ve Sebze121.342296.196144,11,23.290.7344.541.12738,01,6
Meyve Sebze Mamulleri229.092215.385-6,00,82.678.6232.516.055-6,10,9
Kuru Meyve ve Mamulleri135.311109.078-19,40,41.901.1221.612.149-15,20,6
Fındık ve Mamulleri164.269186.86813,80,72.584.9922.523.999-2,40,9
Zeytin ve Zeytinyağı46.76529.327-37,30,1630.849399.716-36,60,1
Tütün109.377110.3830,90,41.036.6271.077.1693,90,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri8.8229.86211,80,0150.119161.5127,60,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER370.478384.3443,71,53.902.0904.160.4866,61,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller370.478384.3443,71,53.902.0904.160.4866,61,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ689.775731.0976,02,97.898.2057.953.2020,72,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri689.775731.0976,02,97.898.2057.953.2020,72,9
II. SANAYİ18.152.26018.264.3490,671,3191.015.618198.857.6034,171,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.139.1751.230.3858,04,813.855.12013.684.465-1,24,9
Tekstil ve Hammaddeleri776.101846.8679,13,39.584.9839.448.217-1,43,4
Deri ve Deri Mamulleri132.122148.83712,70,61.486.9731.426.983-4,00,5
Halı230.952234.6821,60,92.783.1652.809.2640,91,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.3.426.7653.034.902-11,411,831.541.66732.773.1843,911,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri3.426.7653.034.902-11,411,831.541.66732.773.1843,911,8
C. SANAYİ MAMULLERİ13.586.32013.999.0613,054,6145.618.831152.399.9544,754,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.580.7421.583.1460,26,217.256.94516.624.246-3,76,0
Otomotiv Endüstrisi3.834.8593.586.209-6,514,040.198.56542.129.2774,815,1
Gemi, Yat ve Hizmetleri262.569166.025-36,80,62.043.8622.799.88837,01,0
Elektrik ve Elektronik1.563.3911.803.46915,47,017.310.68318.772.3718,46,7
Makine ve Aksamları985.1461.027.2694,34,010.956.21911.480.3024,84,1
Demir ve Demir Dışı Metaller1.186.7721.405.25618,45,512.903.29214.212.89810,15,1
Çelik1.351.6231.379.9982,15,416.401.44516.689.8091,86,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri427.228424.802-0,61,74.393.1804.545.1713,51,6
Mücevher756.187802.2936,13,18.798.5296.533.130-25,72,3
Savunma ve Havacılık Sanayii981.4271.122.69914,44,48.004.72311.208.24640,04,0
İklimlendirme Sanayii656.376697.8956,32,77.351.3887.404.6160,72,7
III. MADENCİLİK571.275645.37913,02,56.032.8166.855.49813,62,5
Madencilik Ürünleri571.275645.37913,02,56.032.8166.855.49813,62,5
T O P L A M (TİM*)21.617.04522.077.2992,186,2233.334.118242.869.9444,187,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.292.2283.543.7507,613,836.004.58735.700.049-0,812,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI24.909.27425.621.0492,9100,0269.338.705278.569.9933,4100,0

Kaynak: AA
Haberler.com
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