Otomotiv mayıs ihracat şampiyonu
Kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi, 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Mayıs ayında oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Türkiye ihracatının yüzde 83,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, söz konusu ayda 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 14,2'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolarla İtalya oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 7,4 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.
Söz konusu dönemde parite, ihracata 347 milyon dolarlık katkı verdi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1-31 Mayıs (Bin dolar)
|Son 12 aylık
|SEKTÖRLER
|2025
|2026
|Değişim
|Pay (2026) (yüzde)
|2024-2025
|2025-2026
|Değişim
|Pay (2026) (yüzde)
|I. TARIM
|3.099.840
|2.757.911
|-11,0
|14,2
|36.127.395
|36.297.981
|0,5
|15,2
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.042.724
|1.872.610
|-8,3
|9,6
|24.493.853
|24.359.039
|-0,6
|10,2
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.055.855
|911.386
|-13,7
|4,7
|12.082.239
|11.995.896
|-0,7
|5,0
|Yaş Meyve ve Sebze
|282.675
|322.594
|14,1
|1,7
|3.432.187
|4.171.362
|21,5
|1,7
|Meyve Sebze Mamulleri
|219.783
|191.052
|-13,1
|1,0
|2.652.305
|2.516.141
|-5,1
|1,1
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|140.798
|99.086
|-29,6
|0,5
|1.853.001
|1.632.587
|-11,9
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|183.702
|212.659
|15,8
|1,1
|2.647.043
|2.409.905
|-9,0
|1,0
|Zeytin ve Zeytinyağı
|46.382
|30.681
|-33,9
|0,2
|677.718
|424.582
|-37,4
|0,2
|Tütün
|99.877
|92.340
|-7,5
|0,5
|1.001.908
|1.049.536
|4,8
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|13.651
|12.811
|-6,2
|0,1
|147.454
|159.030
|7,9
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|335.126
|292.725
|-12,7
|1,5
|3.761.710
|4.129.354
|9,8
|1,7
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|335.126
|292.725
|-12,7
|1,5
|3.761.710
|4.129.354
|9,8
|1,7
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|721.991
|592.576
|-17,9
|3,0
|7.871.832
|7.809.588
|-0,8
|3,3
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|721.991
|592.576
|-17,9
|3,0
|7.871.832
|7.809.588
|-0,8
|3,3
|II. SANAYİ
|17.895.367
|16.183.554
|-9,6
|83,2
|187.420.075
|195.566.506
|4,3
|82,0
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.210.147
|1.027.055
|-15,1
|5,3
|13.856.018
|13.392.002
|-3,3
|5,6
|Tekstil ve Ham maddeleri
|852.173
|741.192
|-13,0
|3,8
|9.559.761
|9.233.102
|-3,4
|3,9
|Deri ve Deri Mamulleri
|124.003
|104.159
|-16,0
|0,5
|1.501.755
|1.392.395
|-7,3
|0,6
|Halı
|233.971
|181.704
|-22,3
|0,9
|2.794.502
|2.766.505
|-1,0
|1,2
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.786.899
|2.978.793
|6,9
|15,3
|30.320.217
|32.569.809
|7,4
|13,7
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.786.899
|2.978.793
|6,9
|15,3
|30.320.217
|32.569.809
|7,4
|13,7
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|13.898.321
|12.177.707
|-12,4
|62,6
|143.243.841
|149.604.695
|4,4
|62,7
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.514.398
|1.288.586
|-14,9
|6,6
|17.432.436
|16.453.515
|-5,6
|6,9
|Otomotiv Endüstrisi
|3.942.322
|3.263.982
|-17,2
|16,8
|38.692.002
|41.955.352
|8,4
|17,6
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|367.052
|349.626
|-4,7
|1,8
|2.035.590
|2.701.196
|32,7
|1,1
|Elektrik ve Elektronik
|1.672.887
|1.483.082
|-11,3
|7,6
|17.068.552
|18.150.743
|6,3
|7,6
|Makine ve Aksamları
|1.006.630
|838.411
|-16,7
|4,3
|10.883.442
|11.323.529
|4,0
|4,7
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.234.409
|1.177.464
|-4,6
|6,1
|12.786.252
|13.604.163
|6,4
|5,7
|Çelik
|1.496.071
|1.425.971
|-4,7
|7,3
|16.347.770
|16.364.387
|0,1
|6,9
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|413.257
|362.667
|-12,2
|1,9
|4.314.493
|4.497.130
|4,2
|1,9
|Mücevher
|853.335
|444.141
|-48,0
|2,3
|9.019.121
|6.410.236
|-28,9
|2,7
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|740.976
|992.230
|33,9
|5,1
|7.399.104
|10.885.861
|47,1
|4,6
|İklimlendirme Sanayii
|656.984
|551.548
|-16,0
|2,8
|7.265.079
|7.258.583
|-0,1
|3,0
|III. MADENCİLİK
|531.051
|501.873
|-5,5
|2,6
|5.972.686
|6.580.007
|10,2
|2,8
|Madencilik Ürünleri
|531.051
|501.873
|-5,5
|2,6
|5.972.686
|6.580.007
|10,2
|2,8
|T O P L A M (TİM*)
|21.526.258
|19.443.338
|-9,7
|100,0
|229.520.156
|238.444.494
|3,9
|100,0
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|3.289.452
|3.060.693
|-7,0
|13,6
|35.933.179
|35.090.594
|-2,3
|12,8
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|24.815.710
|22.504.031
|-9,3
|100,0
|265.453.335
|273.535.088
|3,0
|100,0