Osmangazi Belediyesi'nin 2024 Yılı Bütçesi Açıklandı

Osmangazi Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 3 milyar 519 milyon lira olarak kabul edildi. Bütçede en büyük pay mal ve hizmet alımlarına ayrıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi belli oldu. Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2024 yılı bütçesi 3 milyar 519 milyon lira olarak kabul edildi.

Osmangazi Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, kasım ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Osmangazi Belediyesi'nin 2024 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylamada, 2024 yılı tahmini bütçesi 3 milyar 519 milyon TL olarak, İYİ Parti grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı gider bütçe tahmininde yer alan 3 milyar 519 milyon TL ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 3 milyar 479 milyon 855 bin TL gelir ile finansmanın ekonomik tablosundaki 39 milyon 145 bin TL net finansman karşılık gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlandı.

Bütçede, en büyük pay 1 milyar 917 milyon 709 bin lira mal ve hizmet alımına ayrıldı. Toplam bütçenin yüzde 55'ine denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 754 milyon 95 bin lira ile bütçenin yüzde 21'lik kısmını oluşturan sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 15'lik bölümünü oluşturan 541 milyon 241 bin lira ise personel giderlerine ayrıldı.

"En gerçekçi bütçe Osmangazi'de"

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bugün onaylanan bütçemiz, halkımıza hizmet olarak geri dönecektir. Osmangazi Belediyesi'nin bütçesi, Bursa ve Türkiye'deki belediyeler içerisinde uygulanan en gerçekçi bütçedir. Bu yılki gerçekleşme oranı yüzde 80 oldu. Bürokrat arkadaşlarımız çok fazla açılmadan hassas bir şekilde bütçeyi hazırlıyorlar. Osmangazi'nin büyümesi, nüfusun artması, günümüz şartlarıyla birlikte ayakları yere basan bir bütçe uygulaması oldu. Gelecek yıl kullanılacak olan bütçemiz Osmangazi ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Dündar, meclis toplantısında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un istifasıyla boşalan meclis üyeliğine seçilen Metin Taştekin'e mazbatasını verdi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Dündar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirterek, "Onun kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma noktasında 100. yılda hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bundan sonraki süreçte ülkemizin dünya gücü olması için ve dünyaya yeni bir nizam gelmesi noktasında Türk Milleti olarak gerekeni yapacağız. Dünyadaki zulümlerin durması, özellikle Filistin'deki soykırımın engellenmesi adına Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkan ses kadar, başka hiçbir ülkede bu mücadeleyi ve rahatsızlığı görmüyoruz. Türkiye olarak, gücümüzle oradaki ateşi söndürerek, dünyaya barışı getirme noktasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. - BURSA