OSBÜK deprem bölgesindeki OSB'lerle buluştu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından depremden en çok etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki 23 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile istişare toplantısı düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından depremden en çok etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki 23 Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile istişare toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bölgedeki OSB başkanları, oda ve borsa başkanları ile sanayiciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesindeki OSB'lerde toparlanma sürecinin devam ettiğini, depremin hemen ardından yaşanan yüzde 50'nin üzerindeki üretim kayıplarının tek haneli rakamlara indiğini söyledi. Kütükcü, "İnşallah bu kayıpları da telafi ederek, hızla deprem öncesi döneme döneceğiz" dedi.

"Depremden zarar görmeyen bir tane işletme yok"

Kütükcü, konuşmasında deprem anından itibaren Türkiye'deki tüm OSB'lerle birlikte deprem bölgesinin yanında olduklarını ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede üretim hayatının ve ticaretin doğal seyrinin bozulduğuna dikkat çeken Kütükcü, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki 27 bin imalat sanayi işletmesinin 3 bin 500'e yakınının OSB'lerde olduğunun altını çizerek, "Biz depremden hemen sonra bu şehirlerimizin tamamını ziyaret ettik. OSB başkanlarımızla, bölge müdürlerimizle bir araya geldik. Hasar alan bazı işletmelerimizi de yerinde inceledik. Şunu söyleyebilirim ki, bu bölgedeki organize sanayi bölgelerimizde depremden dolayı üretimi, ticareti zarar görmemiş bir tane dahi işletme yok. Evet fabrika binalarımız, konutlar kadar ağır hasarlar almamış olabilir ama üretimin ve ticaretin doğal seyri bozuldu" diye konuştu.

Bölgedeki organize sanayi bölgelerinin öncelikli talebinin şehirlerinden ayrılan iş gücünün geri dönmesi ile ilgili acil tedbirler alınması olduğuna dikkat çeken Kütükcü, depremden en çok etkilenen 5 şehirde 2 milyonun üzerinde insanın yaşadıkları şehirlerden ayrıldığını vurguladı ve bu insanları geri döndürmeden üretimi toparlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

"Prefabrik fabrika binaları, betonarme yapılardan ayrılmalı"

Deprem bölgesindeki OSB sanayicilerinin taleplerinden birisinin de prefabrik sanayi yapılarının betonarme yapılardan ayrı değerlendirilmesi yönünde olduğunu kaydeden Kütükcü, "8-10 katlı betonarme bir bina ile, yatay mimari ile inşa edilmiş prefabrik bir sanayi tesisi aynı mevzuata tabi tutuluyor. Oysa ki prefabrik bir fabrikanın sadece hasarlı kısmını güçlendirmek veya güçlendirme mümkün değilse hasarlı kısmını kaldırıp, yeniden inşa etmek teknik olarak mümkün. Ancak mevzuat, orta ve ağır hasarlı yapıların yıkılmasını zorunlu kıldığı için, sanayi tesislerimiz de aynı prosedürlere tabi tutuluyor. Bu konunun çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kütükcü ayrıca, OSB'lerdeki fabrikalarda yapılan hasar tespit çalışmalarında organize sanayi bölgelerine yetki verilmesini de istedi.

"Sanayiciler, memleketin gerçek kahramanlarıdır"

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, deprem bölgesinin Türkiye ekonomisi ve üretim hayatı için önemine değinerek, bakanlığın bölgede OSB'leri ayağa kaldırmak ve sanayi alanlarını geliştirmek için çok önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Bölge sanayisinin deprem öncesine dönmesi için devletin tüm imkanları seferber ettiğinin altını çizen İnan, memleketin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğunu kaydetti. İnan, ayrıca OSB'lerin ve sanayicilerin taleplerini dinledi.

"Daha çok desteğe ihtiyacımız var"

Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, deprem bölgesinde toparlanma sürecinin devam ettiğini, ancak bölgedeki işletmelerin daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu anlattı. Deprem bölgesinde ekonomiyi ve üretimi yaşatmak için verilen tüm destekler için teşekkür eden Narlı, "Cumhurbaşkanımız, devletimiz, milletimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, OSBÜK Başkanımız deprem bölgesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İyi ki varsınız, iyi ki bizim yanımızdasınız. Sizler olmasanız biz bu yükün altından kalkamayız. Ancak markalarımızı yaşatmak için daha çok desteğe ihtiyacımız var" dedi.

"Hiç kimse tesisini terk etmedi, herkes üretimi ayağa kaldırmak istiyor"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da, OSBÜK'ün deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı eşleştirme çalışması başta olmak üzere, deprem bölgesine verdikleri tüm destekler için OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü'ye teşekkür etti. Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi içindeki en büyük sanayi kenti olduğuna dikkat çeken Buluntu, "Kahramanmaraş çok büyük bir sanayi kenti. Şirketlerimizin ölçekleri çok büyük. İlk 500'de şirket sayımız şu anda 12. Onun için depremden ekonomik olarak en çok biz etkilendik. Organize sanayi bölgelerimizde, diğer sanayi bölgelerimizde en az yüzde 40-50 oranında ciddi bir hasar oluştu. Hasar durumuna baktığımızda Kahramanmaraş depremden en çok ağır alan illerin başında geliyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın 2023 ihracat hedefinin deprem öncesinde 2.5 milyar dolar olduğunu ancak depremden dolayı ihracatta kayıplar yaşadıklarını aktaran Buluntu, "Kahramanmaraş'ın ihracatında 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 40'lık düşüş yaşadık. İkinci çeyrekte yüzde 36'lara geriledi. Üçüncü çeyrekte de yüzde 34 gerileme var. İstihdamda da ortalama yüzde 37 düşüş yaşadık. Oysa ki biz, 2023'te 2.5 milyar dolar ihracat hedefliyorduk, yeni pazarlara açılmayı planlıyorduk. Ama depremden çok ciddi etkilendik. Hem çalışanlarımızı kaybettik hem de işletme kapasitelerimizi yeterli yere getiremedik. Ancak tüm bunlara rağmen çok büyük çaba sarf ediyoruz. Deprem anından itibaren, hiç kimse fabrikasını, iş yerini terk etmedi. Herkes tesisin başında ve üretimi ayağa kaldırmak istiyor" ifadeleriyle depremin Kahramanmaraş ekonomisinde açtığı hasarı aktardı.

Konuşmaların ardından toplantı istişare bölümüyle devam etti. - KAHRAMANMARAŞ