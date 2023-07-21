OSBÜK Başkanı: Üretimin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin önceliğinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirterek, "Devletten en öncelikli beklentimiz, üretimin önündeki engellerin kaldırılması, işletmelerin rekabetçiliğini artıracak yeni reformların hızla hayata geçirilmesi yönünde." dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin önceliğinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirterek, "Devletten en öncelikli beklentimiz, üretimin önündeki engellerin kaldırılması, işletmelerin rekabetçiliğini artıracak yeni reformların hızla hayata geçirilmesi yönünde." dedi.

OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirildi.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, Bakan Kacır'ın, OSBÜK'ün kurumsal yapısının gelişmesinden Osb'lerin sorunlarının çözülmesine, OSB Kanunu'ndan yönetmelik ve mevzuat çalışmalarına kadar her alanda camiaya önemli katkılarının bulunduğunu söyledi.

OSB'lerin, Türkiye'nin sanayileşme tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kütükcü, 1961'de ilk OSB'nin Bursa'da kurulmasından bu yana, 62 yıldır Türk sanayisine öncülük ettiklerini dile getirdi.

Memiş Kütükcü, bugün 81 ilde 354'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 39'u Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı toplam 393 OSB ile 67 binin üzerinde sanayiciyle, Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirirken, 2,5 milyon insana doğrudan istihdam sağladıklarını bildirdi.

Önceliklerinin, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğuna işaret eden Kütükcü, son yıllarda dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere, 6 Şubat depremlerinin de eklenmesiyle zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Sanayicilerin beklentilerini anlatan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Devletten en öncelikli beklentimiz, üretimin önündeki engellerin kaldırılması, işletmelerin rekabetçiliğini artıracak yeni reformların hızla hayata geçirilmesi yönünde. Camiamızın kazanımlarını artıran OSB Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OSB'lerimizde yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerini hızlandırmaya yönelik önemli düzenlemeler içeren, bir parselde birden fazla işletmenin faaliyet gösterememesi sorununu çözüme kavuşturan, OSB'lerimize yatırımcılara üst yapılı sanayi parseli kiralama veya satma yetkisi gibi yeni avantajlar sunan OSB Kanunu için teşekkür ediyoruz. Burada camia olarak, OSB Uygulama Yönetmeliği'nin hızla yayımlanması hususunda desteklerinizi rica ediyoruz. Devlet-millet el ele verdiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok."