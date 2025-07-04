Orta Karadeniz'de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı İlan Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında TR83 Bölgesi'ni kapsayan önemli bir adım atıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülecek olan "Orta Karadeniz'de Yeşil Dönüşüm" Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı, 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla ilan edildi.

Program, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren mikro/küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşümünü desteklemeyi hedefliyor. Aynı zamanda, kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırarak sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi gibi önceliklere hizmet eden projeler desteklenecek.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile kooperatif ve üretici birliklerinin başvurabileceği program kapsamında kadınlar veya gençler tarafından kurulan veya yönetilen işletmelerden, kooperatiflerden veya üretici birliklerinden gelen projeler ile yeni iş ve istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan projeler öncelikli olarak desteklenecek. Program kapsamında yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor. Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 30 milyon TL olan program çerçevesinde proje başına asgari 600 bin TL, azami 2 milyon TL'ye kadar destek verilecek. Proje başvuruları 29 Ağustos 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirilen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) yeşil geçişin/dönüşümün dezavantajlı gruplar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması kapsamında geliştirilmiş geniş bütçeli ulusal nitelikte bir projedir. Proje ile sosyo-ekonomik olarak geri kalmış ve iklim değişikliklerine karşı savunmasız durumda bulunan bölgelerin (özellikle kırsal kesimlerin) desteklenmesi amaçlanıyor. Proje ile yeşil dönüşüm temalı proje ve programların desteklenmesi, kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımının artırılması, yeşil geçim kaynakları oluşturarak sosyal kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor. - SAMSUN