Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Fındık Üreticileri Kış Bakımlarına Başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'da fındık üreticileri, güneşli havaları fırsat bilip bahçelerinde kış bakımlarına başladı. Üreticiler, 2024 yılı fındık hasat sezonu için hazırlıkların önemli olduğunu belirtiyor.

Ordu'da fındık üreticileri, güneşli havaları fırsat bilip bahçelerinde kış bakımlarına başladı. Üreticiler, 2024 yılı fındık hasat sezonu için hazırlıkların önemli olduğunu belirtiyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, üreticilerin gelirlerine büyük katkı sağlıyor. Güneşli havayı fırsat bilen bahçe sahipleri kışlık bakımlarını yapmaya başladı. Üreticiler, az alandan verimli fındık alabilmek adına kış aylarında yapılması gereken fındık ocakları ve dal bakımlarını gerçekleştirirken, bakım yapılmadığı takdirde verim ve kalitenin düşeceğini, bahçenin ormanlık alanda dönüşeceğini ifade ediyor.

"Bakımlardan sonra hasadı bekleyeceğiz"

Hamdi Bodur isimli fındık üreticisi kışlık bakımların önemli olduğunu belirterek, "Bahçeyi komple bakımdan geçirip, kışlık gübre ve kirecini atacağız. Bakımlarını tamamladıktan sonra ürün geldiğinde de inşallah toplayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bakım yapıldığı takdirde verim artıyor"

Dursun Ali Özgün isimli üretici kış aylarında kuruyan dalların kesilmesi ve fındık ocaklarındaki temizliğin önemine değinerek, "Kış aylarında bahçeyi bu şekilde hazırladığımızda bahar aylarında gübreyi atıldığında daha çok verim alıyoruz. Bu nedenle her yıl bakım çok önemli" diye konuştu.

"Ekmek parası için"

İşçiler ile birlikte bahçede kışlık bakım işinde çalışan Hamide Korkmaz, sabah soğuğunun kendilerini zorlasa da ekmek parası için çalıştıklarını söyledi.

İsmet Topçuoğlu ise ekip olarak kışlık bakım işini yaptıklarını, bu bakımların yapılmadığı sürece bahçelerin ormana dönüşebildiğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Bölgesi Güneşli Ordu Tarım Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title