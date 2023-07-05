OPEC Enerji Konferansı'nda Şeffaflık ve İşbirliği Vurgusu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 8. OPEC Enerji Konferansı'nda enerji piyasasındaki istikrar için şeffaflık, işbirliği ve diyaloğun önemi vurgulandı. Konferansa Suudi Arabistan, Ekvator Ginesi, BAE, Azerbaycan gibi ülkelerin enerji bakanları ve OPEC temsilcileri katıldı. Konferansta sürdürülebilir enerji aktarımı, petrolün rolü ve şeffaflık konuları ele alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından düzenlenen 8. OPEC Enerji Konferansı'nda enerji piyasasındaki istikrarın sağlanması için şeffaflık, işbirliği ve diyaloğun önemine işaret edildi.

Konferansa Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Ekvator Ginesi Maden ve Hidrokarbon Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Antonio Oburu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un yanı sıra OPEC ve OPEC dışı petrol üretici ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.

OPEC Konferansı Başkanı Oburu, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ve kapsamlı enerji aktarımında dün olduğu gibi gelecekte de dünyanın petrole ihtiyaç duyduğunu, enerji dünyasında petrolün oynadığı belirleyici role dikkati çekti.

Oburu, konferansın sürdürülebilir enerjinin geleceği açısından yapıcı bağlantılar ve işbirliği imkanları sunmasını ümit ettiğini söyledi.

Şeffaflık vurgusu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da petrol piyasalarının halihazırda sınamalardan geçtiğini belirterek, piyasalarda istikrarın sağlanmasında şeffaflığın önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Bin Selman, petrol pazarına yönelik her sorunun ve her noktanın şüpheye yer bırakılmadan ele alınması gerektiğini kaydederek, "Kovid-19 krizini hafifletme ve karşı hamlede bulunmak için yaptıklarımızdan çıkartacağımız ders; daha fazla şeffaflık, daha fazla netlik ve hem pazar hem de pazara taraf unsurlarla herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmadan iletişim kurabilmek." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin oluşturduğu OPEC artı grubunun haziranda vardığı uzlaşı ve ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil kesinti uygulama kararının piyasalar için gerekli olduğunu kaydeden Bin Selman, kesinti kararını sürdüreceklerini, bu hususta Rusya'nın da destek olacağını söyledi.

Bin Selman, Rusya'nın uygulayacağı kesinti oranının gönüllü olduğunu, buna zorlanmadığını belirterek, petrol pazarını "sahipsiz bırakmayacaklarını" sözlerine ekledi.

Enerji alanındaki gelişmelerin görüşüldüğü konferans yarın yapılacak yan etkinliklerle sona erecek.