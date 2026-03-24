Okullarda eş zamanlı 'finansal okuryazarlık' dersi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliğiyle hazırlanan finansal okuryazarlık dersi, Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eş zamanlı olarak verildi.

MEB ve SPK koordinasyonunda içeriği oluşturulan dersle öğrencilerin bilinç düzeylerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede söz konusu ders ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de verildi. Söz konusu dersle erken yaşlardan itibaren bilinçli yatırım yapmanın önemi, tasarruf alışkanlığı, sanal ve dijital dünyanın riskleri, kısa sürede yüksek kazanç vadedenlere karşı korunma, kiralık IBAN ve dijital dünyada finansal güvenlik konularında bilgi verildi.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, dersin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrenciler için sadece bilgi değil pek çok beceri donatısını da içeren bir model olduğunu belirterek, bu çerçevede en kritik alanlardan bir tanesinin de okuryazarlık becerisi olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in uzun süredir finansal okuryazarlık becerileri üzerinde durduğunu dile getiren Canlı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda güncellemeye başladığımız bütün okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise müfredatında finansal okuryazarlık becerilerini müfredatta ilgili ders, konu ve temaların içerisine ekliyoruz. Ara ara da belli temaları, Bakanlık olarak eğitim gündemine daha sıcak bir şekilde tanıttığımız çalışmalarımız oluyor. Yaz aylarında yaşanan felaketlerden sonra yeşil vatan teması bu sene ağırlıklı işlediğimiz temaların arasında."

Canlı, finansal okuryazarlık konusunda 22 Mayıs 2024'te, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek himayelerinde, Finansal Okuryazarlık Platformu'nun SPK koordinasyonunda hayata geçirildiğini söyledi.

Bir yılın ardından 22 Mayıs'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kabul edildiğini, koordinasyonun SPK tarafından sağlandığını ve finansal okuryazarlık konusunda SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile bir süredir çalıştıklarını anlattı.

Gönül'e emekleri için teşekkür eden Canlı, şunları kaydetti:

"Beraber yaptığımız çalışmaların temelinde yatan şey ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizin eğitim düzeylerine uygun olacak şekilde öğrencilerimize hem farkındalığı artırıcı hem de temel bilinçlendirici bir girizgahın sağlanacağı böyle bir dersin işlenmesi. Özellikle de Küresel Para Haftası etkinlikleri kapsamında finansal okuryazarlık içeriklerini birlikte hazırladık. Şu anda Türkiye'de bütün okullarımızda birinci derste finansal okuryazarlık dersi işlendi."

Finansal okuryazarlığa güvenlik ağırlıklı bakış

Öte yandan SPK, finansal okuryazarlık çalışmalarıyla bütçe yapma, tasarruf etme, yatırım araçlarını tanıma gibi konuların yanı sıra son dönemde özellikle IBAN kiralama, dijital kanallarla dolandırıcılık, finans güvenliği gibi alanlarda da önemli bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi.

Finansal okuryazarlık kapsamında finans diplomasisi programını geçen yıl hayata geçiren SPK, Temmuz 2025'ten bu yana finansal okuryazarlığa güvenlik ağırlıklı bir pencereden de bakıyor. Parayı kazanmak kadar parayı korumanın da öneminin vurgulandığı eğitimlerde SPK, Siber Dünya ve Finansal İzler Projesi ile dijital dolandırıcılıklar, kiralık IBAN mağduriyetleri, dezenformasyon ve bilgi kirliliği gibi alanlarda gençleri bilinçlendiriyor.

Kurul, bugüne kadar yüz yüze ve çevrim içi eğitim programları ve seminerleriyle 7'den 70'e toplumun her kesimine ulaşırken, 1 milyonun üzerinde katılım sertifikası verdi.