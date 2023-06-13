Nisan Ayında Perakende Satış Hacmi Yüzde 27,5 Arttı

TÜİK verilerine göre, nisan ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 27,5 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro ise bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 27,5 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini bugün yayınladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,9, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 12,5 arttı.

CARİ FİYATLARLA AYLIK CİRO ARTIŞI YÜZDE 3,4 OLDU

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,1 artarken otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO CARİ FİYATLARLA YILLIK YÜZDE 82,3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 104,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,7 artış gösterdi.