Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde bir araya geldiler

Nazilli ve çevre ilçelerde faaliyette bulunan mali müşavirler Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Meslek mensupları Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Aydın SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ünsal tarafından karşılandı.

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na (SMMMO) kayıtlı meslek mensuplarına başta Uzun Yaşam Köyü Projesi olmak üzere odanın çalışma ve faaliyetleriyle ilgili görsel sunum yapıldı. Nazilli 2. OSB çalışmaları ve odanın yürüttüğü lobi faaliyetleri anlatıldı. Ayrıca başkanlığı ve sekretaryası oda tarafından yürütülen Nazilli İl Olsun Platformu'nun çalışmaları hakkında detaylı olarak bilgi verildi. Nazilli Ticaret Odası'nın üye odaklı hizmet vermeyi gaye edinen bölge odası hüviyetinde çalışan, yetki ve sorumluluk alanı; Nazilli ile birlikte Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinden oluşan bir meslek kuruluşu olduğu ifade edildi.

Aydın SMMMO Başkanı Engin Ünsal yaptığı konuşmada, "Öncelikle düzenlenen organizasyon ve nazik davetleri için Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan' a teşekkür ediyorum. Yapılan sunumları dikkatle izledik. Nazilli'nin il olması konusunda bizler de aynı fikirdeyiz. Nazilli bölgesi kendine has özellikleri olan, doğal zenginlikleri barındıran hem ekonomi hem de coğrafi anlamda çok önemli bir bölgemiz. Nazilli'nin Aydın'a katkıları çok. Ancak hangi sebeple olursa olsun Nazilli'nin Aydın'dan ayrılması doğal olarak bizleri üzecektir. Bu konuda daha önce siyasi değerlendirme yapıldığı için ben o yönde bir değerlendirme yapmayacağım. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah yapılan çalışmalar meyvesini verir" dedi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Nazilli ve altı ilçede faaliyette bulunan mali müşavirlere katılımları için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Göreve geldiğimiz 2013 yılında odanın 2 bin 300 üyesi vardı ve 130 metrekare büyüklüğünde bir katta hizmet veriyordu. Acil olarak ele aldığımız konuların başında eski hizmet ofisinin yeterli olmaması nedeniyle yeni bir hizmet binası inşaatına başlamak vardı. Burada bulunan arkadaşlarımızın büyük bir kısmı hangi şartlarda hizmet verildiğini bilirler. Odalar Birliğinin inşaat desteği üye sayısı ile bağlantılı olması ve o dönemdeki paramızın da yeterli olmaması nedeniyle üye sayısını arttırmaktan başka seçeneğimiz yoktu. O dönem sizlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde, sizlerin katkılarıyla üye sayımızı arttırdık. Bu anlamda yani odalara kayıt konusunda meslek ve iş kollarına göre sizlerin yapacağı yönlendirmelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Odanın faaliyet ve projeleri belirlenirken sizlerin görüş ve önerileri kararlarımıza olumlu etki yapacaktır. O nedenle görüş öneri formlarında belirteceğiniz fikir ve önerileriniz mutlaka değerlendirilecektir. Nazilli Ticaret Odası siyaset üstü bir kurumdur. O nedenle de bölgenin fikir önderi olmaya devam etmektedir. Nazilli İl Olsun Platformu'nun başkanlık ve sekretaryasını yürütüyoruz. Bunun tek sebebi Ticaret Odasının siyaset üstü bir kurum olarak kalmasıdır. Yetkili organlarımızda her siyasi görüşten arkadaşlarımız görev yapmaktadır" diye konuştu.

Nazilli İl Olsun Platformu Olarak; Atatürk'ün 'Nazilli ileride il olacaktır' sözünü yerine getirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Arslan, "Genel seçimlerinden önce platform üyeleri ile birlikte tüm partilerin genel merkezlerine ziyaretlerde bulunduk. Genel Başkan veya yardımcıları ile görüştük. Nazilli İl Olsun Platformu Olarak; Atatürk'ün 'Nazilli ileride il olacaktır' sözünü yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Genel başkanlara Nazilli'nin neden il olması gerektiğini anlattık. Raporlar sunduk. Nazilli'nin tek başına değil ilçeleriyle birlikte var olduğunu, birbirimize bağlı olduğumuzu ifade ettik. Bu ziyaretler neticesinde; Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinin tek yumruk olduğu ve platform çalışmalarında önemli mesafeler alındığı gözlemlendi. Bölgenin menfaatleri istikametinde, tüm siyasi parti temsilcileri ile yerel kurumların birlik olduğu örnek bir dayanışma sergilendi. 'Burada üç kişi bir araya gelemez' düşüncesinin doğru olmadığı, bölge insanının istediği takdirde her şeyi başarabileceği de ispatlanmış oldu. Biz her partiye eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıktayız. Bu güne kadar Nazilli'nin il olması konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde, gerek kurumlar arası dayanışma ve gerekse devlet büyüklerimizin konuya yaklaşımları açısından en şanslı dönemi yaşadığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Nazilli'nin il olması için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve istekle çalışacaklarını ifade eden Arslan, "Nazilli 1992 yılına kadar başta Denizli olmak üzere bir çok ilden daha büyük bir ekonomik yapıya ve nüfusa sahipti. Ancak diğer illerin aldığı yatırım teşviklerin buraya verilmemesi ve şehrin can damarı olan Sümerbank Basma Fabrikası'nın özelleştirme amacıyla kapatılması Nazilli bölgesinin bu günkü durumunun ana sebepleridir. Nazilli'nin sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı devam etmektedir. Yapılacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin şehrin kalkınmasında çok önemli bir ivme oluşturacağına inanıyorum. Toplantıya katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyor, sorunların çözümünde fikir ve önerilerinizin bizim için önemli olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken, Aydın SMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Akkaya, Yönetim Kurulu Sekreteri Barış Güvenç, Üyeler Selami Mersin ve Nurgül Karakurt da hazır bulundu. - AYDIN