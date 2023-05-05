Mustafa Varank'tan Marmarabirlik'e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank Marmarabirlik'i ziyaret etti. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg ile ziyaretini gerçekleştiren Bakan Varank, çalışanlar ile bir araya gelirken, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, günün anısına İznik çinisinden yapılan Anadolu kırmızısı Togg karosunu Bakan Varank'a takdim etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank Marmarabirlik ziyaretini Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg ile gerçekleştirdi. Varank'ın ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer eşlik etti. Başköy Tesislerine "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Marmarabirlik çalışanları ile bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. sıraya girip yemek aldı, ardından işçilerle birlikte yemek yiyip sohbet etti. Yemek sonrası işçilere hitap eden Bakan Varank, zaman zaman yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye'de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini hatırlatarak şunları söyledi: "O firmalara "Niye Türkiye'yi tercih ediyorsunuz?" diye sorduğunu ifade eden Varank, "Bana ilk söyledikleri şey şu oluyor. 'Biz dünyada Türk işçisi, Türk emekçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik. Bizim fabrikalarımıza gelip çalışan insanlar adeta kendi iş yerlerinde gelip çalışıyormuş gibi bizim şirketlerimizi, firmalarımızı sahipleniyorlar. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz.' Onun için istediğiniz yatırımı yapın, istediğiniz kadar finansmanınız olsun ama o tesislerde emek verecek helal kazanç elde etmek için ter dökecek vefakar, cefakar emekçileriniz yoksa o müesseseler hiçbir işe yaramaz. Onun için biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz."

Bakan Mustafa Varank'ı kurum hakkında bilgilendiren Hidamet Asa; 2010 yılından bu yana Marmarabirk'in hiç zarar etmediğini, son 13 yılda 170 milyon liralık yatırım yapıldığını, üretim kapasitesinin 55 bin tonlara, depolama kapasitesinin 80 bin tonlara çıktığını, 2017 yılında tarihlerinde ilk defa kar payı dağıtıldığını, Marmarabirlik'in kendi sektöründe 7 kez ihracat şampiyonluğuna ulaştığını, Turquality marka destek programına dahil edilen ilk kooperatif olduğunu, 2022/2023 ürün alım kampanyasının çok başarılı bir şekilde sonuçlandığını ve Cumhuriyetin 100.yılı olan 2023 yılında hedeflerinin 2 milyar 500 milyon ciroya ulaşmak olduğunu Bakan Varank'a aktardı. Başkan Hidamet Asa Marmarabirlik'in geleceğini ilgilendiren konularda destek isterken, Bakan Varank'ın önümüzdeki dönem gerekli adımların atılacağı konusunda görüş belirtiği ifade edildi.

Ziyaretleri için Bakan Mustafa Varank'a teşekkür eden Hidamet Asa, günün anısına İznik çinisinden yapılan Anadolu kırmızısı Togg karosunu Bakan Varank'a hediye etti. Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Marmarabirlik'e Togg ile gelmesi Marmarabirlik çalışanlarının büyük ilgisini çekti. Otomobili yakından görme fırsatı bulan çalışanlar test sürüşü yaptı ve hatıra fotoğrafıçektirdi. - BURSA