Mustafa Fidan: İran'daki Gerilim Bölge Ekonomisini Olumsuz Etkileyebilir

Mustafa Fidan: İran'daki Gerilim Bölge Ekonomisini Olumsuz Etkileyebilir
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, İran ile İsrail arasındaki gerilimin bölge ekonomisine olumsuz yansıyabileceğini belirtti. Çinkonun büyük bir kısmının İran'dan sağlandığını ve ihracatın önemli bir bölümünün Kuzey Irak'a yapıldığını vurguladı.

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, "Çinkonun birçoğu İran'dan karşılanıyor. Hakkari'den İran'a işlenmesi için gönderiliyor. Irak'a baktığımızda, ihracatımızın yüzde 60'ı Kuzey Irak bölgesine gidiyor. İran'da sıkıntı olursa, bu bize yansır" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti lokalinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan ve gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Mustafa Fidan, İsrail ve İran arasındaki gerilimin bölge ekonomisine olumsuz yansıyacağını ifade ederek, "İran yanı başımızdadır. Bir savaş olduğu zaman bizi etkiler. Neden etkiler? Çinkonun birçoğu İran'dan karşılanıyor. Hakkari'den İran'a işlenmesi için gönderiliyor. Irak'a baktığımızda, ihracatımızın yüzde 60'ı Kuzey Irak bölgesine gidiyor. Suriye ile ihracatımız var gözüküyor. Üzerine barış süreci olması da güzel bir şey. Türkiye'nin atağa kalkması ile güzel günler göreceğiz diye ümit ediyoruz. Baktığınızda dış güçlerin buna tahammülü yok. Hem sanayi anlamında hem de savunma sanayisi konusunda Türkiye'de çok dehşet şeyler yapılıyor. Bununla ilgili İran'ın bize sıkıntısı olur mu; olur. İran'da sıkıntı olursa, bu bize yansır. Çünkü İran yanı başımızda ve Allah göstermesin bir savaş olursa, daha önce Suriye'de gördük ve yaşadık, milyonlarca insan Türkiye'ye geldi. O kardeşlerimizi almak zorunda kaldık. İran'da da aynı sıkıntı olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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