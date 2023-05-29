MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer'den seçim açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, "21'inci yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır" dedi.

MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını tebrik ediyorum. 2023 bizim için önemli bir yıl. Büyük Türkiye'nin yüzyılıdır. 21'inci yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Belirsizlik dönemi sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanıdır. Ülkemiz, hedefleri büyük Türkiye idealiyle birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla hızla ilerlemesini sürdürecektir. İş dünyası ile güçlü iletişimi olan bir kabine ve vekillerimizle, MÜSİAD olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de Türkiye ve bölgemiz için ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ

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