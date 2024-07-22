Muğla, Ege'nin Tarımsal Ürünler İhracatında Liderliğini Sürdürüyor

Türkiye'nin su ürünleri ve ve hayvansal mamüller ihracat lideri durumundaki Muğla'dan son bir yıllık dönem içinde 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege'nin tarımsal ürünler ihracatında liderliğini sürdürüyor.

Yıllık 18,2 milyar dolar ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nde, bu ihracata en büyük katkıyı 2 milyar 430 milyon dolarlık tutarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği alırken ikinci sırayı tarımsal ürünler ve tarımsal ürünler içinde de su ürünleri ve hayvanlaş mamüller sektörü elde etti.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatından 7,4 milyar dolarlık ihracatla yüzde 41 pay alan tarım sektörleri arasında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat performansıyla tarım sektörleri arasında ihracat şampiyonu oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği, iştigal sahasındaki ürünlerin ihracatına getirilen tedbir kararlarına rağmen geçtiğimiz 1 yıllık süreçte ihracatını yüzde 2 artırmayı başardı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracat tedbirleri kaldırıldığı takdirde Ege Bölgesi'nde, 2 milyar doları geçecek ilk tarım sektörü olacağının ipuçlarını veriyor. - MUĞLA