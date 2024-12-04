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MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Aydın'a Mücbir Sebep Talebi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Aydın'a Mücbir Sebep Talebi
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı ziyaret ederek, mücbir sebep halinin uzatılması yönündeki taleplerini iletti. 6 Şubat'tan bu yana 4 kez uzatılan durumun 30 Kasım'da sona ermesinin mağduriyet yaratacağını belirti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı ziyaret ederek, mücbir sebep halinin devam etmesi talebini iletti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kahramanmaraş TSO Başkanı Mustafa Buluntu, Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı ziyaret etti.

Ana gündemi mücbir sebep süresinin uzatılması olan ziyaret hakkında değerlendirme yapan Başkan Sadıkoğlu, "Değerli başkanlarımızla birlikte sayın bakan yardımcımızı ziyaret ettik. Bölgemizin insanı olan, Adıyamanlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a yakın ilgisi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. 6 Şubattan bugüne 4 kez uzatılan mücbir sebep halinin 30 Kasım'da sona ermiş olmasının depremin etkisinden daha büyük mağduriyetler doğuracağını ilettik. Mücbir sebep süresinin iş yeri ve konutlar teslim edilip şehirlerimiz normale dönene kadar uzatılması konusunda desteğini istedik. Talebimizin sadece ekonomik değil, vicdani bir mesele olduğunu ifade ettik. Şehirlerimizdeki mali müşavirin sağlıklı şartlara sahip çalışma ofislerinin ve personellerinin bulunmadığını, böylesi bir ortamda mücbir sebep süresinin sona ermemesi gerektiğini belirttik. Süre eğer devam etmezse ticari hayatın normale dönemeyeceği gibi birçok firmanın iflasının da kaçınılmaz olacağını aktardık" dedi.

Ziyarette, deprem sonrası yaşanan nitelikli göçe değinen Başkan Sadıkoğlu, verilen göçün büyük kısmının iş gücü olduğunu, göçün önüne geçmek ve gidenlerin dönüşünü teşvik etmek adına çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. İşverenin personelleri için devlete ödediği payın geri çalışanlara ödenmesi talebini iletti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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