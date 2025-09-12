MTSO Başkanı Çakır'dan OVP Değerlendirmesi: Yüksek Teknoloji ve Katma Değer vurgusu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, açıklanan Orta Vadeli Programın ( Ovp ), sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yüksek teknolojiye odaklanmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu, doğru bulduğumuz bir yaklaşım. Ülke olarak artık katma değere odaklanmak zorundayız ve bunun yolu da öncelikle tüm sektörlerimizi yüksek teknolojiye entegre etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan, 2025-2027 yıllarını kapsayan OVP'yi değerlendiren Çakır, programın ekonomideki belirsizlikleri azaltma açısından kritik olduğunu vurguladı. Çakır, "OVP'de, sürdürülebilir büyüme stratejisini görüyoruz. Yüksek teknolojili sektörlerin öne çıkması doğru bir yaklaşım. Tarım, gıda, savunma, havacılık, uzay, enerji, lojistik ve hizmet sektörlerinin destek kapsamına alınmasını önemli buluyoruz" diye konuştu.

Ar-Ge, dijital ve yeşil dönüşüm desteklerine özel önem verdiklerini kaydeden Çakır, "Sanayide yerli ve teknolojik ürünlerin desteklenmesi, yerel kalkınma ve istihdam odaklı politikaların sürdürülmesi sevindirici. Ancak KOBİ'lerimizin daha etkin yararlanmaları için bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri artırılmalı" ifadelerini kullandı.

Programın risklerine de dikkat çeken Çakır, şunları söyledi: "OVP, 2027'de enflasyonun tek haneye indirilmesini hedefliyor. Bunun için en az 2 yıl daha sıkılaşma sürecek ve bu durum paranın pahalı olması anlamına geliyor. Enflasyonla mücadelenin bedelleri olacağını biliyoruz. Ama enflasyonun sadece taleple ilgili olmadığı görülmeli, doğru makro politikalar, iş dünyasının gerçekçi görüşleri alınarak hazırlanmalı. Tüm bu süreçlerde en temel konunun üretimin devam etmesi gerektiği gerçeği unutulmamalı ve ekonomimizin omurgası olan KOBİ'ler daha çok korunmalıdır." - MERSİN