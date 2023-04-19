İSTANBUL-MODERN KARTON YENİ ÜRETİM TESİSİYLE ÜRETİM KAPASİTESİNİ YÜZDE 50 ARTIRIYOR

Modern Karton yeni üretim tesisiyle yıllık üretim kapasitesini 1,9 milyon tona çıkartacak

İSTANBUL,(DHA)- Eren Holding iştiraklerinden Modern Karton'un, Zonguldak'ta faaliyet gösterecek yeni 'Yeşil Fabrikası'na 650 milyon Euro'luk yatırım için finansman hazır. Zonguldak'ta faaliyete geçecek yeni PM6 üretim hattı ile şirket, yıllık üretim kapasitesini artırarak 1,9 milyon tona çıkartacak. Kendi limanına ve su arıtma tesisine sahip olan fabrikayı yüzde yüz çevre dostu üretim yaklaşımıyla planladıklarını belirten Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, 'Deniz suyunun arıtılmasıyla yıllık 25 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak olan tesis aynı zamanda her yıl 25 milyon ağacın kesilmesinin de önüne geçecek. Bu Türkiye için önemli bir adım' dedi.

Zonguldak'ta kurulacak olan 'Yeşil Fabrika' isimli PM6 üretim hattının yatırım finansmanı için Çırağan Sarayı'nda Eren Holding ve ING arasında imza töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı İpek Erhan, DZ Bank Türkiye Baş Temsilcisi Pinar Ersoy, Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Melih Tarhan ve Çin Halk Cumhuriyeti Sinosure CEO'su Hetai Sheng hazır bulundu. Devam eden anlaşma sürecinde ING, 'Yeşil Kredi' Koordinatörlük sorumluluğunu üstlenerek kredinin sağlanmasına azami desteği gösteriyor.

AVRUPADA 5'İNCİ SIRADAN 3'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELECEK

Çorlu'da bulunan fabrikasında gerçekleştirdiği yıllık 1,3 milyon tonluk üretimle Modern Karton, Zonguldak'ta kurulacak yeni tesisle üretim kapasitesini yüzde 50 den fazla bir oranda artıracak. PM6 üretim hattı, konumu sayesinde şirketin ihracat kapasitesini de artıracak. Hali hazırda ambalaj kağıdı üretiminde Avrupa'da 5'inci sırada yer alan Modern Karton, yeni tesisin devreye girmesiyle bu alanda Avrupa'da 3'üncü sıraya yükselecek. 650 milyon euro yatırımla kurulacak ve ilk aşamada yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak yeni üretim hattı için sürdürülebilirlik kriterleri ve lojistik olanaklar göz önünde tutularak Zonguldak tercih edildi. Tesisin bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

'ÜLKEMİZİN YENİ YATIRIMLARA İHTİYACI VAR'

İmza töreninde konuşan Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Türkiye ekonomisine güç kazandıracak yatırımların her zamankinden daha fazla önem kazandığının altını çizdi. Ahmet Eren, 'Milletçe çok büyük bir dayanışma ortaya koyduk ve yaralarımızı sarmaya başladık. Ancak bu sürecin güçlenen bir ekonomiyle desteklenmesi çok önemlidir. Ülkemizin yeni yatırımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Faaliyet gösterdiğimiz bütün iş kollarında, yatırımları planlarken ticari hedeflerin ötesinde ekonomiye, topluma ve çevreye katkısı yönünden de değerlendiriyoruz. Kendi sektöründe lider olan şirketimiz Modern Karton'u daha da güçlü bir konuma taşıyacak olan Zonguldak üretim hattı bu bakış açısını çok iyi yansıtan bir örnek teşkil ediyor. Bu yatırımla hem operasyonda verimlilik ve tasarruf sağlamayı hem de üretimde çevresel zararları minimuma indirmeyi hedefledik' açıklamasını yaptı.

'YÜZDE 15 OLAN İHRACAT KAPASİTEMİZ YÜZDE 40'LARA ULAŞACAK'

Ahmet Eren, 'Sektör açısından da önemli bir katkısı olacağına inandığımız yeni üretim hattımız için bugün 650 milyon euroluk yatırım için bir anlaşma hazır. Çorlu'da yer alan fabrikamızda yılda 1,3 milyon ton üretim yapıyoruz. Zonguldak hattımızın devreye alınmasıyla üretim kapasitemiz yüzde 50 den fazla artacak. Hali hazırda yüzde 15 olan ihracat kapasitemiz de yüzde 40'lara ulaşacak. Üretim ve ekonomi yönünden getirilerinin ötesinde tesisimiz çevresel etki yönünden de örnek bir üretim yapacak. Yüzde yüz hurda kağıt dönüşümüyle üretim yapacağız. Daha net ifade etmek gerekirse atığı alıp emtiaya dönüştüreceğiz. Bu finansman sürecinde bu alanda uluslararası deneyime sahip çok önemli kuruluşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bu süreçteki destekleri ve uzmanlıkları için ING, DZ Bank, Ziraat Bankası ve Sinosure'un değerli yöneticilerine ve çalışanlarına ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

'700 BİN TON ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Ahmet Eren, 'Projemiz tamamlandığında 650- 700 bin ton üretim gerçekleştireceğiz. Tesisimizde 500 kişi de çalışacak. Bundan önce birkaç tane bu tip tesisler kurduk. Bu yüzden büyük bir alışkanlığımız, tecrübemiz, deneyimimiz var. Bugün ise Zonguldak'ı seçmemizin özel bir nedeni var. Çünkü orada bir enerji santralimiz var. Enerji santralinden çıkacak buharı işleyecek ve bu bakımdan büyük bir enerji tasarrufu sağlayacağız. Rekabet gücü de yüksek olacak tabii. Çünkü orada bir de limanımız var. Limandan ihracat yapma şansı çok yüksek olacak' açıklamasını yaptı.

'PROJE AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE PARİS ANLAŞMASI'NA UYUYOR'

Tesisin Türkiye'ye de birçok katkısı olacağını vurgulayan Ahmet Eren son olarak şunları söyledi:

'Projenin Türkiye açısından önemi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ve Paris Anlaşması'na uymasıdır. Bu çok önemli bir faaliyettir. Çünkü atık kağıdı kullanarak bir ürün haline getiriyor. Enerji tasarrufu sağlıyor. Bir diğer önemli faktör bu fabrika, atık kağıt kullanmak suretiyle 25 milyon adet ağacın kesilmesini önlüyor. Bu yüzden, Yeşil Mutabakat bakımından önemlidir. Ayrıca su sarfiyatını da denizden aldığı suyla tuzsuzlaştırıyor ve o suyu kullanıyor. Yılda 25 milyon metreküp suyu da tasarruf etmiş oluyor.'

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA HEDEFİNDE FİNANS SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

İmza töreninde konuşma yapan ve sürdürülebilir bir dünyanın kolektif bir bakış açısı ve eylemle mümkün olduğuna vurgu yapan ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay ise şunları aktardı:

'ING olarak, ülkemiz için faydalı olacağına inandığımız bu önemli yatırımın finansman sürecine katkı sağlayacağımız ve aynı zamanda 'Yeşil Kredi' Koordinatör sorumluğunu aldığımız için mutluyuz. Sürdürülebilirlik kadar ihracatı destekleyerek ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak da bizim için önemli. İhracatın finansmanında sadece operasyonu finanse etmekle kalmıyor, aynı zamanda ihracat kapasitesini artırıcı yatırımlara da kaynak yaratarak müşterilerimizin ihracat hacimlerini büyütmeye destek oluyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek hedefine giden bu uzun yolda Türkiye ekonomisinin güçlü ve köklü kuruluşlarından Eren Holding'in gerçekleştireceği bu önemli yatırımın ülkemiz için değerli bir adım olacağına ve sektöre örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Tüm paydaşlara ve emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyor, ülkemiz ve ekonomimiz için bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını diliyoruz.?

Çin'in uluslararası finans kuruşlarından Çin İhracat ve Kredi Ajansı Sinosure CEO'su Hetai Sheng ise konuşmasında şunları söyledi:

'Öncelikle Eren Holding ve ING arasında gerçekleşen imza töreninde, bu güzel şehirde İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Avrupa ile Asya arasında önemli bir bağlantı noktası olan Türkiye, uluslararası fırsatlar arayan Çin şirketleri için her zaman önemli bir destinasyon olmuştur. Sinosure olarak Türkiye pazarına büyük önem veriyor ve bu noktada Türkiye'deki birçok şirket ile verimli iş birliğini yapıyoruz. PM6 Kağıt Fabrikası projesini hayata geçiren Eren Holding'i ve süreçteki desteği için ING'yi tebrik ediyorum.'