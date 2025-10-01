Mobil iletişim sektörü İstanbul'da buluşacak

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD-IMEX Fuarı'nda ziyaretçilerin 5G özellikli cihazlarla yeni teknolojileri deneyimleyeceklerini belirtti.

MOBİSAD ve Marmara Fuarcılık işbirliğiyle 8-11 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde MOBİSAD-IMEX Fuarı gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi mobil iletişim teknolojilerinde global bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan fuarda, 5G deneyim alanı, mobil iletişim ve tüketici elektroniği temsilcileri buluşacak. Fuarda, 40'tan fazla ülkeden 100'den fazla yerli ve yabancı firmanın yer alması bekleniyor.

Fuar öncesi düzenlenen toplantıya katılan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD Yönetim Kurulu Danışmanı Taner Çoker ve Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Ferhat Bayram sektöre ilişkin değerlendirmede bulunurken, güncel mobil iletişim verileri ve fuara ilişkin detayları paylaştı.

Toplantıda konuşan Turnacı, fuarda, sektör paydaşlarını bir araya getirip, sektörel işbirliklerini geliştirecek bir ortam sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Fuarda ziyaretçilere yeni teknolojileri deneyimleyecekleri bir alan sunmak istediklerini söyleyen Turnacı, "Bu yıl 5G deneyimleme alanımız da olacak. Ziyaretçilerimiz 5G özellikli cihazlarla saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilecek, kesintisiz oyun deneyimi yaşayabilecek ve büyük veri dosyalarını anında indirerek 5G'nin hız ve kapasite avantajlarını yakından gözlemleme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

5G'li cihazlarda çift haneli büyüme bekleniyor

Turnacı, küresel 5G aboneliklerinin 2025'in ikinci çeyreğinde 2,6 milyarı aştığını aktararak, "Bu oranın yıl sonunda 2,9 milyara ulaşması bekleniyor. 5G yaygınlık oranında açık ara liderlik Kuzey Amerika'nın elinde bulunuyor. 5G adaptasyonunda hızlı büyümenin yaşandığı bir diğer önemli bölge ise Asya. Bu bölgedeki, büyük ülkelerin geniş ölçekli ve hızlı 5G dağıtımları, global rakamların yükselişinde kilit rol oynuyor." diye konuştu.

Ülkede 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlatan Turnacı, şunları kaydetti:

"5G ihalesinin ardından 1 Nisan 2026 itibarıyla operatörlerin 5G hizmetini sunmaya başlaması bekleniyor. Türkiye'de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte 5G özellikli akıllı telefon ve diğer cihazların satışlarında önemli bir büyüme yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de 5G özellikli akıllı telefon ve diğer bağlantılı cihaz pazarında çift haneli büyüme oranları görülmesi muhtemel olacak. Özellikle ilk iki yıl içinde bu büyümenin oluşacak rekabet ortamında çok daha belirgin olmasını öngörüyoruz."

"Günde ortalama 4 saatimizi cep telefonumuzla internette dolaşarak harcıyoruz"

Taner Çoker de ülkede cep telefonu kullanım oranının yüzde 92'ye ulaştığına dikkati çekerek, "İnternette geçirilen süre günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya kadar ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu, 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması' sonuçlarına göre ise Türkiye'deki bireylerin yüzde 88,6'sı WhatsApp, yüzde 72,9'u YouTube, yüzde 68,1'i Instagram kullanıyor." bilgilerini verdi.

Ferhat Bayram ise MOBİSAD-IMEX fuarında katılımcı firmaların yenilikçi ürünlerini tanıtacağını, ziyaretçilerin de teknoloji dünyasının en güncel trendlerini yakından inceleme fırsatı bulacağını dile getirdi.

Bu yıl 40'tan fazla ülkeden ziyaretçi geleceğini söyleyen Bayram, yurt dışı katılımcı ve ziyaretçi sayısının da arttığını kaydetti.

"İkinci el cihazların güvenlik kaygısıyla yeniden ekonomiye kazandırılmadığını gördük"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Kemal Turnacı, bir yıl kullanılmayan telefonların kapanmasına ilişkin soruya, "Kapanmayan ve aktif IMEI havuzunda olan bu cihazların büyük bir çoğunluğu bugün kopyalanıyordu. Aslında bu, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olan durumun engellenmesine yönelik bir adım. Düzenlemeyle birlikte kullanılmayan cihazlar koruma altına alınıyor. İstediğiniz zaman tekrar bu cihazları kullanma imkanına sahip oluyorsunuz. Kayıt dışılığın engellendiği bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor." yanıtını verdi.

Turnacı, Türkiye'de cep telefonu değiştirme süresi ve evlerdeki atıl telefonlara yönelik soruyu şöyle cevapladı:

"Çekmecelerde duran yani aslında artık bizim milli servetimiz olan, öz kaynağımız olan ürünlerin israfına yönelik ülkemizde bu konuda adımlar atıldı. Artık yenilenmiş cihaz regülasyonu hayatımıza dahil oldu. Buradaki başlıca amaç, bu ürünlerin israfını önleyip yeniden ekonomiye kazandırılmasıydı. İkinci el cihazların güvenlik kaygısıyla yeniden ekonomiye kazandırılmadığını gördük. Kazandırılan cihazların da neredeyse tamamına yakını kayıt dışı olarak karşımıza çıkmaktaydı."

Turnacı, şöyle devam etti:

"Regülasyonu detaylı incelediğinizde yenileme merkezlerinin vatandaşların bilgilerini geri getirilemeyecek şekilde silinmesi yükümlülüğü var. Haliyle vatandaşlarımızın kişisel verilerinden yana hiçbir kaygı duymadan çekmecelerindeki cihazı yeniden ekonomiye kazandırabileceği bir ortam oluştu. 2024 itibarıyla 400 bin adet seviyelerinde yenilenmiş cihaz pazarı kendine yön buldu. Bu yıl 600 bin olacağını düşünüyoruz, gelecek yıllarda da katlanarak artacağını düşünüyoruz."

Yerli üretim telefonlara yönelik soru için ise Turnacı, "Bizim orta ve üst segmentte de cihaz üretebilecek hatta bu ürettiğimiz cihazları başta yakın coğrafya ve Orta Doğu'daki konumumuz vesilesiyle ihraç kalemi haline getirebilecek bir yol haritası olması gerektiğini savunuyoruz. Bu konuda projeler geliştirmeye de gayret gösteriyoruz." yorumunu yaptı.