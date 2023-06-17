MIP, Mersin'de iki sosyal sorumluluk projesi için protokol imzaladı

MERSİN Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Mersin Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Yenişehir Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu' ve 'Aziz Sancar Spor Tesisi Yenileme' projesi olmak üzere iki çalışma için protokol imzaladı.

MIP'nin topluma katkı sağlamak, eğitim ve spor alanında önemli adımlar atmak için geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçireceği ikinci okul projesi olan ' Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesine 24 Derslikli İlkokul Yapımı ve Çevre Düzenlemesi' projesinin protokolü Mersin Valiliği, MIP ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ' Aziz Sancar Spor Tesisi Yenileme' projesinin protokolü ise Mersin Valiliği, Toroslar Belediyesi, Yeni Mersin İdman Yurdu, Doğa Beton A.Ş. ve MIP arasında aynı gün imzalandı.

Mersin Valiliği'nde gerçekleştirilen imza törenine Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MIP İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Nuri Peker, MIP Kamu ve Gümrük İlişkiler Müdürü Metin Altınsoy, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Yeni Mersin İdman Yurdu ile Doğa Beton A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saltık katıldı.

İmzalanan üçlü protokol kapsamında, MIP'nin, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirmek adına hayata geçireceği ikinci okul projesi olarak Yenişehir ilçesinin Menteş Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul inşa edilecek. 'Yenişehir Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu' adı verilecek okulun inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlandığında Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek.

MIP'nin bir diğer önemli projesi ise ' Aziz Sancar Spor Tesisi Yenileme' projesi. Bu projenin hayata geçirilmesiyle gençlerin spora teşvik edilmesi ve Mersin'in spor alanında geniş imkanlara sahip olması hedefleniyor. MIP, bu yenileme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirecek ve spor tesisinin modern bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh imza töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında Mersin'e olan katkılarını artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, "Başta sayın Valimiz ve Vali Yardımcımız olmak üzere tüm proje ortaklarına teşekkür ederiz. Güzel şehrimiz Mersin'e kazandıracağımız 24 derslikli bir ilkokulun yapımını ve spor imkanlarının artırılması hedefiyle spor tesisimizin yenileme çalışmalarını üstlenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. MIP olarak amacımız, Mersin'e değer katma misyonumuzla gençlerimizin eğitim ve spor alanında daha iyi imkanlara sahip olacakları projelere odaklanmak. Mersin Valiliği koordinatörlüğünde gerçekleşen protokol imza töreni ile ilk adımını attığımız Yenişehir Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu ve Aziz Sancar Spor Tesisi Yenileme projeleri bu yıl gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızın sadece başlangıcı. İlerleyen süreçte Mersin'deki çocukların okul ihtiyacını bir nebze olsun giderme hedefiyle okullar inşa etmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda Mersin'e kazandıracağımız bu ikinci ilkokul ve spor merkezi inşası ile yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. MIP olarak şehrimize karşı sorumluluklarımızı her daim yerine getirmeyi ve ilerleyen zamanlarda da katkılarımızı arttırarak sürdürmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.