Milangaz, Stevie International Business Awards'ta iki altın ödül kazandı

Milangaz, Marka Relansman kampanyası ile dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olan ve 'İş Dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Stevie International Business Awards'ta en iyiler arasında yer alarak iki farklı kategoride altın ödülün sahibi oldu.

Türkiye LPG pazarının uzman markalarından Milangaz, 'İş Dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Stevie International Business Awards (IBA) ödül programında iki altın ödüle layık görüldü. Dünya çapındaki kuruluşların ve çalışan profesyonellerin başarılarını onurlandırmak hedefi ile 20 yıl önce hayata geçirilen ödül programının bu yılki sonuçları 14 Ağustos tarihinde açıklandı. Marka Relansman kampanyası ile Milangaz; Stevie International Business Awards'ın Marketing Campaign of the Year 'Yılın Pazarlama Kampanyası (Endüstriyel)' ve Re-Branding/Brand Renovation of the Year 'Yılın Marka Renovasyonu/Yeniden Marka Konumlandırma' kategorilerinde Altın ödülün sahibi oldu.

Marka iletişim stratejisini, logosunu ve kurumsal kimliğini yeniledi

Yapılan açıklamaya göre, tüketici odaklı bakış açısı ve sektördeki en güvenilir marka olma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Milangaz, 2022 yılında marka iletişim stratejisini, logosunu ve kurumsal kimliğini yeniledi. Marka Relansman kampanyası ile dikkat çeken şirket, yeni marka yolculuğunda genç, dinamik ve çevreci yapısının yanı sıra güven duygusunu ön plana çıkarıyor.

Milangaz'ın yeni marka yolculuğunun reklam kampanyasında yer alan reklam filmleri, "Milangaz yanında her şey yolunda" mottosunu tüketicilere ulaştırıyor. Reklam kampanyasında tüketicilerin hayatlarından kesitlere yer veren sıcak, samimi iletişimi ve güven duygusunu ön plana çıkaran duruşuyla dikkatleri üzerine çeken marka, yenilikçi ve çevreci ürünlerinin reklamlarını tüketicisiyle buluşturmaya devam edecek.

Tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden marka, yenilikçi ve çevreci ürünler geliştiriyor. Kaliteden ödün vermeyen, tüketici odaklı yaklaşımı ile aranan ve tercih edilen bir marka olma vizyonuyla hareket eden marka, hizmet yapısını güçlendirmek için teknolojik altyapısına ve insan kaynaklarına yaptığı yatırımları kesintisiz sürdürüyor. Gelecek vizyonuna paralel olarak LPG odaklı enerji ürün ve hizmetlerine yönelik ağını da genişleten marka, aynı zamanda dijital projelerini tüketiciler ile buluşturmayı sürdürüyor. - İSTANBUL