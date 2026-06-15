METOSAD Başkanı Kaya: "Yıl sonunda 5,5 milyonun üzerinde konaklamayı hedefliyoruz"

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Başkanı Veysi Kaya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da yılın ilk 5 ayında toplam 1 milyon 470 bin konaklama gerçekleştiğini belirterek, "Yıl sonunda 5,5 milyonun üzerinde konaklamayı hedefliyoruz" dedi.

METOSAD Başkanı Veysi Kaya, Mardin'de düzenlenen toplantıda bölge turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan METOSAD Başkanı Veysi Kaya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'ın ortak bir turizm destinasyonu olarak tanıtılması için çalıştıklarını ifade ederek, "Amacımız Mezopotamya dediğimiz Fırat ve Dicle toprakları arasında kalan bölgenin kültürünü, tarihini, inancını gün yüzüne çıkartıp bir paket şeklinde. Diyarbakır, Urfa, Batman ve Mardin olmak üzere dört büyük kadim şehri birleştirip ortak geçmişe sahip olan bu dört şehrin bir arada tekrar eskisi gibi hareket edip turizm alanında güçlenmesi. İkinci amacımız ise tüm turizm paydaşlarını bir araya getiren tek oluşum olan METOSAD. Üyesi olmamızın en büyük sebeplerinden biri turizme bir bütün olarak bakmamız ve turizmi bir bütün olarak pazara çıkartmamız. Mesela size şunu şöyle aktarayım. Turizm denince akla seyahat acenteleri, otelciler geliyor değil mi? Hayır, turizm denince akla işletme menşeli işletme belgeli lokantalar, oteller, seyahat acenteleri, taşımacılar ve turizme eşlik eden ismini sayamadığımız 100'den fazla sektör geliyor. Turizm biliyorsunuz ki sadece bir kişiye kazandıran bir sektör değildir. Turizm ortaklaşarak tüm geliri eşit paydaya bölen bir sektördür. Dolayısıyla bölgenin turizm açısından hak ettiği değere ulaşılabilmesi için hepimiz bir araya gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Bölgenin ilk 5 aylık turizm verilerini paylaşan Kaya, "Diyarbakır'da 420 bin, Şanlıurfa'da 510 bin, Mardin'de 380 bin, Batman'da ise 360 bin konaklama gerçekleşti. Toplamda 1 milyon 470 bin konaklama var. Ancak biz bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak ve yıl sonunda 5,5 milyonun üzerine çıkmak" ifadelerini kullandı.

Turizmde fiyatlardan çok artan işletme maliyetlerinin etkili olduğunu dile getiren Kaya, otellerin elektrik, su, personel ve diğer giderlerinin ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, bu durumun sektörü doğrudan etkilediğini söyledi.

"Sürdürülebilir turizmi hedefliyoruz"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör ise yaklaşık 5 ay önce Mardin'in de birliğe dahil olduğunu belirterek, "Tamamen bu bölgeyi gerek yurt içinde gerek yurt dışında tanıtmak ve bu dört ili birlikte sürdürülebilir turizm anlayışıyla ilerletmek amacıyla yola çıktık. Bugün de turizm paydaşlarımızla bir araya gelerek yapacağımız çalışmaları değerlendirdik" dedi.

Gürgör, amaçlarının sadece Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'ı değil, tüm bölgeyi kapsayan sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya METOSAD'in Batman İl Başkanı Erdal Budak ve Şanlıurfa İl Başkanı Ali Canberk ile turizm sektör temsilcileri katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı