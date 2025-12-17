Türkiye'nin fibercement sektörüne önemli yatırım

Meta Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, Bilecik'in Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde başlattıkları yatırımın, Türkiye fibercement sektörünün son yıllardaki en büyük ölçekli kapasite artışlarından biri olarak öne çıktığını belirtti.

Türkiye'nin yenilikçi fibercement markası Baunorm, Meta Endüstri Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında büyümesini hızlandırıyor. Bilecik Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 94 bin metrekare alan üzerinde 30 bin metrekare kapalı alanda 2'nci hat üretim tesisinin yatırımına başlandı. Yeni yatırım kapsamında mevcut yıllık 45 bin metreküp üretim kapasitesinin 100 bin metreküp seviyesine çıkması hedefleniyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, Baunorm'un ürettiği fibercement levhaların dikkat çeken özelliklerini, 'A1 sınıfı yanmaz', 'Suya ve neme dayanıklı', 'Böcek, küf ve çürüme yapmayan', 'Darbe, basınç ve eğilme dayanımı yüksek, hamurundan renkli veya boyanabilir, uzun ömürlü ve az bakım gerektiren malzemeler olarak anlattı. Şahin, "Bu teknik özellikler sayesinde ürünler; konutlar, oteller, prefabrik yapılar, endüstriyel tesisler ve mimari projelerde güvenle tercih ediliyor" diye belirtti.

Meta Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, yeni yatırımın sadece bir kapasite artışı değil, daha büyük bir dönüşümün başlangıcı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

"Amacımız sadece üretim kapasitesini artırmak değil; aynı zamanda fibercement alanında Türkiye'nin en güçlü teknolojik üretim merkezini kurmak ve markamızı en güçlü fibercement markası yapmak. Baunorm olarak kalite ve güvenin simgesi olmaya devam edeceğiz. Bu yatırım bizim için çok daha büyük bir dönüşümün ilk adımı.

"Müşterilerimize proje desteği ve teknik yönlendirme sağlayan bir yapıya geçiyoruz"

Şahin, Baunorm'un yeni döneme bir gelişim evresi ile girdiğini belirterek üretim hacminin yanı sıra ürün çeşitliliğinin ve hizmet anlayışının da yeni bir boyut kazandığını ifade etti ve "Yeni ürünler geliştireceğiz. Sadece klasik levha üretmekle yetinmeyeceğiz; mimari beklentilere daha fazla cevap veren, yenilikçi ve katma değerli ürünler hazırlıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize yalnızca ürün değil, proje desteği ve teknik yönlendirme sağlayan bir yapıya geçiyoruz." diye anlattı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin "Fibercement üretimi; ileri mühendislik, proses hakimiyeti ve uzun yıllara dayanan bilgi birikimi gerektirir. Baunorm olarak tüm bu süreçleri kendi bünyemizde yönetiyor ve kaliteyi her aşamada güvence altına alıyoruz. Yeni yatırımımız, Türkiye'de fibercement sektöründe standardı yükseltmeye ve kalite çıtasını belirlemeye devam edecek." dedi.

İhracat odaklı stratejisi ile üretim

Şahin, Baunorm'un küresel pazarda yeni bir konumlanma dönemine girdiğini belirterek, "İhracatı artıracağız. Üretim kalitemiz ve teknik gücümüz, dış pazarlarda da önemli bir avantaj. Ürünümüzü daha fazla ülkeye daha fazla noktaya ulaştırarak daha çok kişiyle buluşturacağız. Amacımız sadece büyümek değil, büyürken sektöre yön vermek. Önümüzdeki yıllarda kapasitemizi 200 bin metreküp seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ölçek, Baunorm'u sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en güçlü üreticilerinden biri haline getirecek. Bu büyümeyi yalnızca fibercement ile değil, tamamlayıcı ürünlere yapacağımız yeni yatırımlarla da destekleyeceğiz." diye anlattı. - BİLECİK