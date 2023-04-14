Meslek lisesi öğrencilerinden depremzedelere maddi destek

Hem deprem bölgesinde bulunan hem de bölgeden Balıkesir'e misafir gelen vatandaşlara, atölyelerinde ürettikleri ürünlerle destek olan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri;

Hem deprem bölgesinde bulunan hem de bölgeden Balıkesir'e misafir gelen vatandaşlara, atölyelerinde ürettikleri ürünlerle destek olan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri; Okul Müdürü Ayhan Kılıç ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret ederek devam eden ve planlanan çalışmalarını paylaştılar.

260 öğrenci ve 7 alan öğretmeni ile alanı Gıda Teknolojisi Dalı, Hububat İşleme ve Sebze-Meyve İşleme sertifika programları uygulayan öğrencilere; "Gıda Kalite Kontrol Analiz Laboratuvarı, gıdalarda Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı, Gıda Üretim Teknolojisi Atölyesi ve Unlu Mamüller Üretim Atölyeleri"nde; gıda kalite kontrolü ile gıda üretimi eğitimi uygulamalı olarak veriliyor. Hububat işleme programı dahilinde üretim izni de alınarak unlu mamuller üretim atölyesinde; öğrenciler tarafından taze makarna, erişte çeşitleri, geleneksel erişte, kuru pasta ve çörek çeşitleri üretimi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyarette; alan öğrencileri ve alan öğretmenleri iş birliği ile taze makarna ve erişte çeşitleri, geleneksel erişte, kuru pasta, şerbetli tatlılar ve çörek çeşitleri üretilerek ürünlerin atölyelerde işlendiği; deprem bölgesindeki vatandaşlara ve Balıkesir'e bölgeden gelen misafirlere ulaştırıldığı, "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor" projesi ile depremden etkilenen aileler ve çevredeki dar gelirli ailelere ziyaretler yapılarak ürün paketleri hediye edildiği belirtildi.

Kendi ürettikleri ürünlerle depremden etkilenen aileler ile ihtiyaç sahibi evlere ulaşarak duyarlı davranış gösteren öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; "Kadim bir millet olarak bizler zor günlerde birlikte olmayı, dayanışma içerisinde, sabırla ve el ele vererek kötü günlerin üstesinden gelmeyi biliyoruz. İlimizdeki meslek liselerimizin tümü bu zor zamanlarda; gece gündüz demeden ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak, acıları biraz da olsa hafifletebilmek adına çok çalıştılar. Hassasiyetle ve özveriyle yapmış oldukları yardım destekleri için katkıda bulunanlara, okulumuza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR