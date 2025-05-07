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Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

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Mersin limanına yurt dışından gelen 2 bin 223 ton tohumluk patates, yapılan kontrollerde virüs tespit edilince geri gönderildi. Türkiye'de yıllık patates üretiminin 6 milyon tona yaklaştığı ve tüketiminin yeterli olduğu vurgulandı.

Türkiye'ye son iki ay içerisinde yurt dışından gemilerle Mersin limanına gelen tohumluk 2 bin 223 ton 150 kilogram patates, farklı virüsler tespit edilince iade edildi. Öte yandan, Türkiye'de son 5 yılda üretimi 1 milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı ve ülkeye yeterli oluğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, son 2 ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin limanına tonlarca tohumluk patates geldi. Gelen patatesler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri (bitki sağlığı kontrolü görevlisi) tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk bin 152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste 'Potato leafroll polerovirus' (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve 'Tobacco rattle tobravirus (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen ekseriya tohumluk toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

ÜRETİMDE TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETİYOR

Yurt dışından gelen patateslerin virüslü çıkması dikkat çekerken, Türkiye'deki üretim miktarının yeterli olup olmadığını da akıllara geldi. Fazla verim alınması, besin değerinin yüksekliği, sindiriminin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması, her iklimde yetişmesi açısından hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketilen patateste Türkiye 15'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de son 5 yılda üretimi 1 milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. En çok üretim ise 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana'da gerçekleştiriliyor. 10 ilde 6 milyon ton patatesin yaklaşık 5 milyon tonu üretiliyor.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

Kişi başına tüketiminin 52 kilograma kadar çıktığı patateste Türkiye'nin üretiminin kendinin yetecek kadar olduğu öğrenildi. Türkiye'de üretilen patatesin yeterlilik derecesinin yüzde 103,6 olması nedeniyle düşük miktarda da olsa ihraç edildiği belirtildi. Zaman zaman farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği öğrenilirken, bu miktarın üretimin yanında yüzde birlerde olduğu ifade edildi.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

"PATATES TOHUMUNU KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Patates üretimin yoğun olduğu iller arasında yer alan Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan, "Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz, dışardan gelmesine hiç gerek yok. Çoğu tohumu üretiyoruz, bazı tohumlar yurt dışından geliyor" dedi.

Patatesin İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok yerde tohumluk patates üretildiğine de dikkat çeken Doğan, "Eğer yurt dışında yeni bir çeşit üretilmişse birim alandan verim çok alınıyorsa, virüslü olmamak kaydıyla ülkemize getirebilinir. Nasıl bizim ülkemizden giden ürünler pestisitten geri dönüyorsa bunların da ülkemize mutlaka girmemesi gerekiyor. Bunlar girdiğinde diğer ürünlerimize bulaşacağı için biz burada sıkıntıya gireriz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Patatesi yurtdışından getiriyoruz vay be.

Yorum Beğen92
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Patatesi yurtdışından almak nedir ya.

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Haber YorumlarıÖzkan Nebioğlugil:

Nevşehir de patates üretimini yasakla İran'dan patates ithal et, Şanlıurfa'da bakliyat üretimini yasakla Kanada'dan bakliyat ithal et, Antalya'da mandalina üretimini yasakla Çin'den mandalina ithal et, ülke genelinde şeker pancarına kota koy Amerika'dan glikoz şurubu ithal et, doğudan İstanbul'a kurbanlık girişini yasakla Sırbistan'dan kurbanlık dana ithal et, iç Anadolu da yer altı sularını bahanesiyle tahıl ürünleri üretimini yasakla savaş halindeki Ukrayna'dan tahıl ithal et..

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Haber Yorumlarıvatandaş:

çiftçiler birlik olup üretim kendilerine kadar yapsın. hükümet çiftçiyi yıllardır mağdur ediyor. birileri de para kazanıyor.

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Haber Yorumlarıarif simsek:

Ülkemiizin geldiği duruma bak patatesi bile ithal ediyoruz, yazık bize Ne Hale geldik utanın artık.

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

inşallah geri gönderme olayı doğrudur

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

patatesi de yurt disindan alirsan, virus the ciksa, maymun da ciksa cuvaldan, kabul edecen...

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Haber YorumlarıShef :

Özkan Nebioğlugil, sıralamışsın bir bir, fakat hiç biri doğru değil, Bazı ürünlere kota koyma olayı da kısmi olarak doğru ki Cumhuriyet tarihimiz boyunca her zaman kotalar konulmuştur. Öyle yazmakla olmuyor, Bir girişimci tohumluk patates getirmiş diye bu kadar uydurulmaz ki....

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Haber Yorumlarızpwb78pfdw:

KARA YOLU İLE TÜM İADESİNİ BİZ GÖNDERDİK GERÇEKTEN YAZIK OLDU HOLLANDA DA ADAMLAR BÖYLE BİŞEY OLMADIĞINI DOKTOR EVRAGI İLE BİZE GÖSTERDİ AMA BİZ ÜLKEMİZ ALMADI BİZ BİŞEY YAPAMAYIZ DÜŞÜNÜN Kİ ADAM KENDİNİ KANITLAMAK İÇİN BİLE KONUŞUYOR BİZİMKİLER YÜZÜMÜZE BAKMIYOR

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Fark etmez yeriz nasıl olsa bir şekilde.

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