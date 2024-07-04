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Mersin'de HKS'ye kayıt edilmeyen 380 ton limon tespit edildi

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Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatlardaki artış nedeniyle yapılan denetimlerde, iki depoda HKS'ye kaydedilmeyen 380 ton limon buldu. Ürün sahipleri hakkında tutanak tutuldu.

MERSİN'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim yapıldı. Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmayan 380 ton limon olduğu belirlendi. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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