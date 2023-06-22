Merkez Bankası politika faizini 26 ay sonra artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, 26 ay sonra ilk kez politika faizini artırdı. 650 baz puan arttırılan politika faizi yüzde 15'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep enflasyon sonuç" politikası kapsamında 2021 yılının nisan ayından itibaren politika faizini düşürmeye başlayan Merkez Bankası, yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısını bugün yaptı.

Toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 650 baz puan arttırılarak yüzde 15'e çıkarılması kararı alındı.

ÖNCEKİ FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası, politika faizini en son mart 2021'de 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkarmıştı. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya getirildi. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren TCMB, 100 baz puan indirime gitti ve faizleri yüzde 15'e çekti.

Aralık 2021'deki yılın son toplantısında faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14'e düşürülmüş oldu. 2022'nin ocak ve şubat aylarında ise sabit tutma kararı alındı ve faizler yüzde 14'te sabit bırakıldı.

Daha sonraki toplantılarda da faiz indirimini sürdüren Merkez Bankası, politika faizindeki son indirimi 23 Şubat 2023 tarihli PPK toplantısında yaptı. Politika faizini yüzde 9 oranından 50 baz puanlık indirim ile yüzde 8,50'e çekti.

Politika faizindeki son indirimi şubat ayında gerçekleştiren Merkez Bankası Mayıs 2023'teki son toplantısında politika faizini sabit tutarak yüzde 8,5'te bırakmıştı.