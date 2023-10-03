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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü...

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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