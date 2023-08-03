Memur-Sen, Merkez'in enflasyon tahminine kapıyı kapattı: Hükümet zam teklifini piyasa gerçekleri üzerinden yapmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının ardından hükümete bir çağrıda bulundu. Temmuzda aylık enflasyonun yüzde 9,49, yıllık enflasyonun ise yüzde 47,83 olduğunu belirten Yalçın, "Merkez Bankası enflasyon tahminini 2023 yılı için yüzde 58'e, 2024 yılı için yüzde 33'e güncellemişti. Kamu İşvereni; 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir." dedi.

Geçtiğimiz günlerde yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58'e yükseltildiğini duyurmuştu. Bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ise,temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 arttı, yıllık enflasyon ise 47,83'e çıktı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu gelişme sonrası memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili hükümete dikkat çeken bir çağrı yaptı. Merkez'in tahminine kapıyı kapatan Yalçın, zammın piyasa gerçekleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Yalçın paylaşımında şunları söyledi:

"Temmuz ayı enflasyonu %9,49, yıllık enflasyon %47,83 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası enflasyon tahminini 2023 yılı için %58'e, 2024 yılı için %33'e güncellemişti.

"22 BİN TL'NİN ÖNEMİ VERİLERİN AÇIKLANMASIYLA DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

Memur-Sen'in ekonomik verilere ve piyasa gerçeklerine dair analizi, öngörüsü ve değerlendirmesi ile oluşturulmuş 7. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri; 'haklı teklif' gerçeğini doğrularken, 'makul teklif' gerçeğini tescillemektedir. Temmuz ayında sadece 'Yüzdelik Zam+Enflasyon Farkı' durumunda oluşacak fotoğraf ile seyyanen zam sonrası tablo arasındaki fark hissediliyor. Memur-Sen'in 'alım gücü yükseltilmeli' talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadi olan 22.000₺'nin önemi ekonomik verilerin açıklanması ile daha iyi anlaşılıyor.

"AÇIKLANAN ENFLASYON KAMU GÖREVLİLERİNİ KAYGILANDIRIYOR"

22.000₺ düzenlemesi kamu görevlilerini rahatlatmaya yönelik adım olurken açıklanan enflasyon ise kaygılandırıyor. Memur-Sen'in 3'er aylık ve Refah Payı esaslı zam teklifi; kaygıları gidermeye, alım gücünü artırmaya, enflasyon baskısını sonlandırmaya dönük çözüm sunuyor.

"TEKLİF PİYASA GERÇEKLERİ ÜZERİNDEN GELMELİ"

Bu sebeple Kamu İşvereni; 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir."

MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri şöyle: