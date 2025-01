Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bir an önce memur ve memur emeklisine refah payı verilmeli"

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mevcut açıklanan rakamlar gerçekten izah edilebilir değil. 2025 Ocak itibariyle 6 aylık ilk teklifimiz olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalıydı. Onun için bir an önce memur ve memur emeklisine refah payı verilmeli" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Böylece yıl sonu enflasyon rakamı, Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin biraz üzerinde gelmiş oldu. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 ile beklentilerin altında geldi. Enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Emekliler, 6 aylık enflasyon olan yüzde 15,75'lik zam hakkı elde etti. Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın açıklamasında yapılan maaş artışının yetersiz olduğunu ve memur ve memur emeklisine refah payı verilmesini talep etti.

"Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı 11,54 fakat devletin alacakları için belirlediği değerleme oranı 43,93"

Yalçın, 7 Dönem Toplu Sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine hakem kurulunun verdiği kararla 2025 Ocak ayı için yüzde 6 oranında zam kararlaştırdığını hatırlatarak, "Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı bu durumda 11,54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Devletin alacakları için belirlediği yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibariyle MTV kamu tesisleri, vergi, harçlar, cezalar için yüzde 43,93. Bununla birlikte 1 yıllık süreçte kira artış oranı yüzde 58,51, doğal gaz artış oranı yüzde 60, akaryakıt ve elektrik yüzde 40'ı bulmuş durumda. Raflardaki fiyatlarındaki durum da bu anlamda aşağı değil. 12 ayda yumurta yüzde 115 artmış durumda, pirinç yüzde 110, yağ yüzde 85, süt yüzde 70 et yüzde 60 artmış durumda. Maaşlarımız daha artmadan ve elimize geçmeden marketlerde planlı bir şekilde fiyat artışlarının yapıldığını görüyoruz. Emekçi henüz maaşını almadan raflardaki zammı maruz kalmış durumda" ifadelerini kullandı.

"2025 yılının ocak ayı itibariyle yüzde 15 maaş artışıyla yüzde 10 refah payıyla başlanması gerekirdi"

Yalçın, zamların maaşlara oranla 4 kat daha fazla arttığını belirterek, "Memur-Sen olarak 2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Dolayısıyla yüzde 10 refah payı demiştik iki yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının ocak ayı itibariyle yüzde 15 maaş artışıyla yüzde 10 refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon artarken maaşlarımızı adil ve makul seviyede arttırmak gerekiyorken 'enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım' yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli"

Gelir vergisi sisteminde de adaletsizlik olduğunu ifade eden Yalçın, "Yıllar içerisinde gelir vergisi matrahlarının adil ve makul seviyede güncellenmemesinin mağduriyetini çalışanlarımız yükleniyorlar. 2025'te birinci dilim vergi matrağı 158 bin lira, ikinci dilim ise 330 bin lira olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs ayında yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım ayında da yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Yani bir taraftan fiyatlar artıyor, alım gücümüz azalıyor. Diğer taraftan maaşlarımızdaki kesinti artıyor. Harcanabilir tutarımız azalıyor. Bu paradokstan acilen çıkılması gerekir. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlerinin bu anlamda gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" diye konuştu.

"8. dönem toplu sözleşmenin Toplu Sözleşme kanunuyla tamamlanması imkansızdır"

Yalçın, Toplu Sözleşme Sistemi'nde de sorunlar olduğunu sözlerine ekleyerek, "Kamu görevlilerinin de, kamu görevlileri sendikalarının da 4688 sayılı kanunun eksiklerinden ve yanlışlarından kurtulması gerekiyor. Onun için bu kanun sorunlu. Bu toplu sözleşme sistemi sorunlu. Çözüm üretmekten ziyade bu anlamda çözümü öteliyor. Adil temsile de imkan tanımıyor diye cümle kurmamızın nedeni bu. 8. dönem toplu sözleşmenin bu kanunla tamamlanması, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin sorunlarına çözüm üretmesi imkansızdır. Bir ay içerisinde her şeyi çözmeye çalışacağınız bir takvim sıkışıklığında hiçbir şeyi konuşamaz hale geldiğiniz bir durumdan bu kadar sorunu çözmeye çalışmak olağanüstü güç, olağanüstü yetenek gerektiriyor. Bu çok mümkün değil mevcut toplu sözleşme sistemi içerisinde. Zamanımız, imkanımız, fırsatımız varken gelin bu kanunu acilen değiştirelim" değerlendirmesinde bulundu.

"Memura ve memur emeklisine bir an önce refah payı verilmeli"

Mevcut enflasyon rakamlarının memur ve memur emeklilerinin geçimlerini sürdürmesi için yeterli olmadığını da vurgulayan Yalçın, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Mevcut açıklanan rakamlar gerçekten izah edilebilir değil. Onun için az önce ifade ettiğim gibi 2025 Ocak itibariyle bizim toplu sözleşme masasında getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu konu. Onun için bir an önce memur ve memur emeklisine refah payı verilmeli. Birinci derece 3600 ek gösterge talebi, vaadi, toplu sözleşme kararı bir an önce hayata geçmeli. Mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı. Emeklilere seyyanen ödeme yansıtılmalı. Tasarruf tedbirleriyle engellenen koruyucu giyim kazanımımız bir an önce eksiksiz olarak uygulanmalı ve tasarruf genelgesinden toplu sözleşme hükümlerine sarkan kısımlar bir an önce çıkarılmalı. Üniversite idari personelin yer değişikliği düzenlenmesi tamamlanmalı. Yardımcı Hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Kamu personel sisteminin sorumlu alanları bu anlamda düzeltilmek zorundadır. Sorunları zamana bırakarak sosyal maliyet üretilmemeli."

Yalçın, 7 Ocak Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığının önünde gideceklerini de belirterek, burada toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı taleplerini yineleyeceklerini dile getirdi. - ANKARA