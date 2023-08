Memur-Sen'e zam uyarısı: Memurlar size hakkını helal etmeyecektir

Kamu Sağlık- Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, 2024-2025 yıllarını kapsayacak zam oranlarının belli olacağı 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranlarıyla ilgili Memur-Sen'e uyarıda bulundu. Karataş, "Özellikle geçmiş yıllara baktığımız zaman çok komik rakamlara imza atan Memur-Sen'in maalesef bu görüşmede de aynı şekilde komik bir rakama imza atacağı görülmektedir. Memur-Sen'i buradan uyarıyoruz. Özellikle memurlar adına imza atacağınız yüzdeye çok dikkat edin. Memurlar size hakkını helal etmeyecektir" dedi.

2024-2025 yıllarını kapsayacak zam oranlarının belli olacağı 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti'nin teklifi sunuldu. Hükümet, memur ve memur emeklileri için 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kamu Sağlık- Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, memurların enflasyonun altında ezildiğini ve günümüz ekonomik şartlarında belirtilen rakamların komik olduğunu belirtti.

"MEMURLAR ADINA İMZA ATACAĞINIZ YÜZDEYE ÇOK DİKKAT EDİN"

Ümit Karataş şunları söyledi:

"Her 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme maalesef bu yıl da fiyaskoyla sonuçlanmak durumunda kalmıştır. Memurlara yüzde 14 artı 9, 2024 yılı için toplam yüzde 23, yüzde 6 artı 5, 2025 yılı içinde yüzde 11 zam belirlenmesi ve teklif edilmesi maalesef memurları üzmüştür. Özellikle yetkili sendikanın görüşmeleri esnasında buna itiraz etmeyip sadece Twitter etkinliği ile bunu protesto etmesi de ayrıca komik duruma düşürmüştür. Özellikle geçmiş yıllara baktığımız zaman çok komik rakamlara imza atan Memur-Sen'in maalesef bu görüşmede de aynı şekilde komik bir rakama imza atacağı görülmektedir. Memur-Sen'i buradan uyarıyoruz. Özellikle memurlar adına imza atacağınız yüzdeye çok dikkat edin. Memurlar size hakkını helal etmeyecektir. Bu noktada Merkez Bankası'nın bile 2024 yılı sonundaki enflasyon rakamı beklentisinin yüzde 33 olduğu bir ortamda, eğer memurlara 2024 yılında yüzde 23 zam verilmesi düşünülüyorsa ve yetkili sendikada bunun altına imza atacak ise vay bizim halimize. Özellikle enflasyona yenilmiş, enflasyonun altında ezilen, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan, insanca yaşama sıkıntısı çeken memurlarımıza ciddi manada bir destek verilmesi ve ciddi manada bir zam verilmesi gerekmektedir. Gıda fiyatları her geçen gün artmaktadır. Akaryakıt fiyatlarına günlük yetişmeyeceğimiz şekilde zam yapılmakta.

"HER 3 AYDA BİR ZAM GÜNCELLENMESİ İSTİYORUZ"

Ekmeğe her iki ayda bir zam gelmek durumunda, tüp fiyatları aynı şekilde ve önümüzde kış olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman memurlar eğer bu zam oranlarına mecbur tutulursa; bu zam oranlarının altında maalesef ezilecek ve enflasyona yenik bir şekilde, evlerinin geçimini bile sağlayamayacak şekilde ezik bir hayat yaşamak zorunda kalacaklardır. Bu nedenle her 3 ayda bir memur maaşlarının güncellenmesini istiyoruz. Enflasyona yenilmeme adına her 3 ayda bir zam güncellemesi yapılması, memurların enflasyona ezdirilmemesi ve özellikle büyük şehirlerde yaşayan, büyük şehirlerde çalışan memurlarımıza kira yardımlarının yapılması, belli konularda desteklerinin verilmesi ve yine memur ve memur emeklilerine yakışır bir şekilde zam oranıyla o masadan kalkılmasını bekliyoruz. Eğer böyle olmazsa memurlarımız büyük bir sıkıntı yaşayacak ve bu yılda yaşamış olduğu sıkıntının devamını 2024 ve 2025'te de sıkı bir şekilde, çok kötü bir şekilde yaşamış olacaktır. Bu nedenle yakından takip ettiğimiz toplu sözleşme toplantılarında memurun hakkının verilmesinin özellikle memurun hak ettiği şekilde, enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir rakamla sonuçlandırılarak bu zam pazarlığının bitmesini beklemekteyiz."