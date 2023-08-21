Memur-Sen'den hükümete enflasyon farkı resti: Bu zam falan değil, geçmişe dönük alacağımızdır

Hükümet, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı pazarlığında yarın son teklifini sunacak. Kritik toplantı öncesi hükümetin tekliflerinden memnun olmadıklarını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonucu alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır. Hükümetten yarın kamu görevlilerini mutlu edecek bir teklif bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığına henüz anlaşma sağlanamadı. Hükümetin son teklifi de memurları memnun etmezken, taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek. Hükümetin son teklifini yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin enflasyon farkını zam olarak sunmasını eleştirdi. Yalçın, "Açıkça söylüyorum, enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır." dedi.

Yalçın toplu sözleşme pazarlığına ilişkin şunları söyledi:

"Toplu sözleşme görüşmelerinde 21. günü geride bırakıyoruz. Son 36 saatine girdiğimiz görüşmelerin kritik kavşağında sizleri bilgilendirmek, yaşanan süreci özetlemek ve geldiğimiz aşamayı paylaşmak için bir aradayız. Yaşanan fiyat istikrarsızlığını ve ekonomik koşulları göz önüne alarak zam tekliflerimizi de bunun üzerinden 3'er aylık sunmuştuk. Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon beklentileri bizim yaklaşımımızı doğrulamış, teyit etmiştir.

"TEKLİF BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR"

Kamu işverenin birinci ve ikinci teklifinde getirdiği rakamlar ne ifade ettiğimiz gerçekliğe uygun ne de beklentileri karşılayacak niteliktedir. Yüzdelik teklif toplu sözleşmenin esası, enflasyon farkı kayıpların telafisi, refah payı ise alım gücünün korumanın güvencesidir.

"ENFLASYON FARKI HÜKÜMETİN JESTİ DEĞİL"

Bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonucu alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Açıkça söylüyorum, enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır. Her ne kadar oransal zamda uzlaşılacak noktaya gelemediysek de; hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağlamış görünüyoruz.

"BEKLENTİMİZ AÇIK VE NETTİR"

Kamu İşvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen'e imza attıracak teklifi bekliyoruz. Önemli olan masada beklentinin karşılanmasıdır. Beklentimiz ise açık ve nettir. Gerçekçi, piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, kamu görevlilerinin reel alım gücünü yükseltecek yeni bir teklifle gelinmesidir. Bu sebeple yüzdelik zamda iyileştirici bir irade, refah payında ise olumlu bir adım bekliyoruz. Refah payı isteğimiz, enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır."