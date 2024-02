MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek üyelerden gelen talep ve sorunları içeren dosyayı sundu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında Başkan Güngör, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette üye talep ve sorunları ile ilgili Hirsacıklıoğlu'na bilgiler veren Güngör, üyelerden gelen talep ve sorunları içeren dosya takdim etti.

"MATSO'nun çalışmalarından memnunum"

Başkan Güngör'ün takdim ettiği dosyayı inceleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, Güngör'e nazik ziyareti için teşekkür ederek MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve yönetiminin çalışmalarından çok memnun olduklarını belirtti.

"Çalışmalarınızı yakinen izliyorum"

Başkan Hisarcıklıoğlu, "Çalışmalarınızı yakinen izliyorum. Çalışmalarınızdan memnunum. Üyelerinizin hak ve hukukunun korunmasında, üyelerinizin talep ve sorunlarını sürekli bize iletiyorsunuz. Bundan dolayı Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerine hakimiz. Başta şahsınız olmak üzere Yönetim Kurulunuzu, Meclis ve Komite Üyeleriniz ile bütün çalışanlarınızı kutluyorum. MATSO olarak özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti

MATSO olarak TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun her zaman ve her konuda kendilerine büyük destek olduğunu belirten Başkan Güngör; "Sayın Başkanımız, MATSO olarak üyelerimizin talep ve sorunlarının çözümü başta olmak üzere bize her zaman ve her konuda büyük destek oluyor, Manavgat'ımızın sorunları ile yakinen ilgileniyor. Sayın Başkanımıza Manavgat İş Dünyası adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MATSO Başkanı Güngör'ün TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunduğu dosyada,

TOBB'a kayıtlı gerçek kişi firmaların Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden yararlanabilmesi, Ticaret Sicil Müdürlükleri'nde yapılan gerçek ve tüzel kişi firmaların şube açılış ve adres değişikliklerinde tescil ücretlerinin, yeni kayıt tescil ücretlerindeki gibi makul seviyelere düşürülmesi, firma ve işletmelerin kullandıkları banka POS komisyon oranlarının düşürülmesi, son tüketicinin yapacağı alış-verişlerde kredi kartlarına uygulanan taksit sayılarının arttırılması, Yapı Denetim Firmalarının il sınırlarında bulunan tüm ilçeleri kapsayacak şekilde elektronik ortamda yapılan atamalarından kaynaklı sorunların giderilebilmesi için atamalarının ilçe bazında ya da birbirine sınır birkaç ilçeyi kapsayacak şekilde yapılması, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Desteği kapsamındaki Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinin tekrar devreye alınması,

TOBB'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişi firma yetkililerinin Schengen ülkelerine giriş yapmak ve üye ülkeler arasında geçiş yaparak yeni pazarlar oluşturmak için talep ettikleri Schengen Vize başvurularına ilişkin sorunların giderilmesi, TOBB'a kayıtlı gerçek kişi ve tüzel kişi firma yetkililerinin Hususi (Yeşil) Pasaport başvurularının önünün açılması, tüm sektörlerde yaşanan nitelikli ve kalifiye eleman yetersizliği sorununa ilişkin çözüm yollarının bulunması ve kentimizde oluşturulan istihdam kapasitesinin çok fazla olmasına rağmen istihdam edilen çalışanların barınma sorununu çözmek amacıyla kentimize TOKİ aracılığıyla lojman ve sosyal konutların kazandırılması maddeleri yer aldı. - ANTALYA