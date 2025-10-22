Mastercard'dan Turizm Harcamaları Araştırması: 2025 Yazında Türkiye'den Giden Turistler En Çok Londra'da Harcama Yaptı

Mastercard, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden turistlerin harcama eğilimlerine yönelik yeni araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den yurt dışına çıkan turistlerin harcama eğilimlerini inceleyen Turizm Trendleri Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2024 ve 2025 yaz döneminde, bireysel yabancı kartlı ödemelerin harcama miktarı geçen yıla göre yüzde 6, işlem adedi yüzde 9 artış gösterdi.

Türkiye'den yurt dışına giden turistlerin ise toplam harcamaları 2025'te yüzde 28 artarken, işlem adedindeki artış yüzde 25 oldu. En çok artış temmuz ayında gözlendi.

2025 yazında Türkiye'de harcaması en fazla artan ülke Türkmenistan oldu

Araştırmaya göre, Türkiye'de Mastercard logolu kartlarıyla en çok harcama yapan 10 ülke Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, ABD, Suudi Arabistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, İsviçre, İsveç oldu. Bu ülkeler arasında en fazla büyüme yüzde 20 ile Avusturya'da görüldü. Ancak harcama hacminin en çok arttığı ülke ise yüzde 139 ile Türkmenistan olarak kaydedildi.

Yabancı kart sahiplerinin harcamaları sektör bazında incelendiğinde, en çok büyüme sırasıyla çeşitli gıda, market ve kuyum sektörlerinde gözlemlendi.

Bu yıl Birleşik Krallık'tan gelen turistler, en çok harcamayı geçen yıla göre Muğla yerine Antalya'da yaptı. Geçen seneye göre yemek sektörü harcamalarında yüzde 11 artış gerçekleşti.

Almanya'dan gelen turistlerin harcamasının en çok arttığı şehir yüzde 13 ile İstanbul olurken, geçen yıldan bu yana harcamanın en çok artış gösterdiği sektör yüzde 36 ile çeşitli gıda sektörü oldu.

Hollanda'dan gelen turistlerin harcama alışkanlıklarına bakıldığında, en çok Antalya'da ve geçen seneye göre yüzde 9 daha fazla olmak üzere yemek sektöründe harcama yapıldı. ABD'den gelen turistlerin harcamalarının geçen seneye kıyasla en çok artış gösterdiği sektör yüzde 24 ile kuyum sektöründe kaydedildi.

Türk turistler yaz aylarında en çok Avrupa ülkelerini tercih etti

Türkiye'den yurtdışına çıkan turistlerin yaz aylarında en çok harcama yaptıkları ülkeler Yunanistan, İngiltere ve İtalya, harcamanın en çok arttığı ülke ise yüzde 119 yıllık büyümeyle Japonya oldu.

Türkiye'den giden turistler yüzde 55 yıllık büyüme ile en çok Londra'da harcama yaptı. Bu artışta, dünyaca ünlü grup ve sanatçıların konserleri de etkili oldu.

Geçen yaz dönemine kıyasla, şehirler arasında en çok harcama artışı, yüzde 246 ile Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde gözlendi.

Türkiye'den giden turistlerin en çok harcama yaptıkları sektör yüzde 30 yıllık büyüme ile giyim, en fazla büyüme gözlenen sektör yüzde 79 ile sağlık olarak kaydedildi.

Türkiye'den Yunanistan'a giden turistlerin en çok harcama yaptığı şehir Dedeağaç olurken harcamanın en çok arttığı şehir ise Ferecik oldu.

En çok harcama yemek sektöründe yapılırken yemek sektöründe yapılan harcamalar geçen seneye göre yüzde 31 artış gösterdi.

Türkiye'den İngiltere'ye giden turistlerin en çok harcama yaptıkları şehir yıllık yüzde 55'lik artışla Londra olurken, harcama artışı en fazla olan sektör yüzde 52 ile giyim sektörü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den İtalya'ya giden turistler, yıllık yüzde 17'lik harcama artışı ile en çok Milano'da harcama yaptı.

En yüksek harcama artışı yüzde 52 ile İtalya'nın Capri adasında gerçekleşirken, en çok harcama yapılan sektör giyim sektörü oldu.

Türkiye'den Fransa'ya giden turistler en çok harcamayı Paris'te gerçekleştirdi. Türkiye'den ABD'ye giden turistlerin en çok harcama yaptıkları şehir New York, en çok harcama yaptıkları sektör giyim oldu.