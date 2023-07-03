MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde 28 milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırımı yapıyor. 154 Mahalle Projesi dahilinde hayata geçirilen projeyi incelemek için Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret etti.

MASKİ'den Musacalı'ya 28 milyonluk alt ve üstyapı yatırımı

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde 28 milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırımı yapıyor. 154 Mahalle Projesi dahilinde hayata geçirilen projeyi incelemek için Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde de altyapı yatırımına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi çerçevesinde hayata geçirilen çalışmayı Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek ile birlikte sahada inceledi. MASKİ, 28 milyon TL yatırımla mahalleye 6,5 kilometre kanalizasyon, 7 kilometre de içme suyu hattı döşüyor. Altyapı çalışmasının ardından mahallede 35 bin metrekare de üstyapı işi gerçekleştirilecek. Musacalı'ya aynı zamanda kanalizasyon atıksuları için bin kişilik foseptik de yapılacak.

"Musacalı, daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuşacak"

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Turgutlu ilçemizin Musacalı Mahallesinde de hayırlısıyla çalışmalara başladık. 28 milyon TL yatırım yaptığımız mahallede 14 kilometreye yakın içme suyu ve kanalizasyon hattı döşüyoruz. Üstyapısını da yapacağımız mahallemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmalarımız sürecek" dedi.

"40 yıldır süren altyapı sorunumuz gideriliyor"

Mahallelerine yapılan alt ve üstyapı yatırımı için teşekkür eden Muhtar Sait Sezgi, çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti. Sezgi, "40 yıldır süren altyapı sorunumuz gideriliyor. Cengiz Başkanımız el attı. Kendisinden Allah razı olsun. İçme suyu hatlarımız demir boruydu. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Mahalle sakinlerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan iyilikler, yatırımlar hiçbir zaman unutulmaz" dedi.