MASKİ, Çelikli Mahallesinde Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesinde 68,5 milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırım çalışmalarına devam ediyor. 154 Mahalle Projesi çerçevesinde hayata geçirilen projeyi incelemek için Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesinde 68,5 milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırım çalışmalarına devam ediyor. 154 Mahalle Projesi çerçevesinde hayata geçirilen projeyi incelemek için Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesinde 68,5 milyon TL ile başlanan altyapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi çerçevesinde hayata geçirilen çalışmayı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek ve teknik personel eşliğinde sahada inceledi. 19 kilometre içme suyu şebeke hattının yenilendiği mahallede Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından da 11 kilometrelik kanalizasyon hattı, 11 adet foseptik imalatı ve 100 bin metrekare de kilit parke taşı döşeme işi yapılacak.

"Çelikli, daha modern ve sağlıklı altyapıya kavuşacak"

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları noktasında köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Salihli ilçemizin Çelikli mahallesinde de hayırlısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallemizde 19 kilometre içme suyu şebeke hattı yenilenmişti. Yatırım ve İnşaat Dairesi olarak da yürüttüğümüz 11 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızda da sona doğru ilerliyoruz. Akabinde 100 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işleri de sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Hayırlısıyla çalışmalarımız tamamlanınca mahallemiz daha modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşacak. Yapacağımız çalışmaların yanında da mahallemizde 750 kişiye hitap edecek olan 11 adet foseptik imalatını da yapacağız" dedi.

"Mahallemizde şehir havası kokuyor"

Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça, mahallelerine yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Görüldüğü gibi alt ve üstyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlandığı bazı sokaklarımızın kilit parke taşları da döşeniyor. Mahallemiz de şehir havası koklamaya başladık. Vatandaşlarımız artık toprağı tarlalarında görüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallemizin şehirlerden bir farkı kalmayacağını göreceğiz. Ben şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA