Haberler

Marmaris'in yanan ormanları için hazırlanan projeye AB'den 660 bin avro hibe desteği sağlandı

Marmaris'in yanan ormanları için hazırlanan projeye AB'den 660 bin avro hibe desteği sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021-2022 yıllarında meydana gelen büyük orman yangınlarına yönelik 'İklim Uyum ve Ekosistem Restorasyonu Projesi' için Avrupa Birliği tarafından 660 bin avro hibe sağlandı. Proje, yangınların neden olduğu ekolojik hasarların giderilmesini hedefliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021-2022 yıllarında çıkan büyük orman yangınlarına ilişkin hazırlanan "İklim Uyum ve Ekosistem Restorasyonu Projesi"ne Avrupa Birliği (AB) tarafından 660 bin avro hibe desteği verildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin sözleşmesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Daire Başkanlığı'nda, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Daire Başkanı İsmail Raci Bayer ve proje sürecini yürüten Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal tarafından imzalandığı belirtildi.

Projenin, AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İçmeler Koyu'nda, 2021-2022 yıllarında yaşanan büyük orman yangınlarının ardından ortaya çıkan erozyon, sedimantasyon, biyolojik çeşitlilik kaybı ve deniz ekosistemlerindeki bozulmaya karşı, bütüncül ve doğa temelli çözümler üretmeyi hedefleyen projeyle, 24 ay süreli bir iklim uyum ve ekosistem restorasyonu gerçekleştirilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü ise Marmaris'in doğasını korumak, yaralarını onarmak ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani