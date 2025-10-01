Marmarabirlik'ten Yeni Sezon Alım Kampanyası Açıklaması

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ( Marmarabirlik ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni sezon alım kampanyası öncesi rekolte beyanlarının gelmeye başladığını belirterek, "Vereceğimiz fiyat asla geçen yılın altında kalmayacak. Rasyonel veriler çerçevesinde hem Marmarabirlik'i hem de üreticimizi kalkındıracak bir fiyatlandırma yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın." dedi.

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü'nde, "Marmarabirlik ile Yeni Döneme Güvenli Adım" temasıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız, göreve geldikleri günden bugüne şeffaf yönetim modelini benimsediklerini ve hedeflere odaklandıklarını söyledi.

Yıldız, Marmarabirlik'in 30 bin ortağıyla zeytinciliğin Türkiye'de ve dünyadaki lokomotifi konumunda olduğunu ifade ederek, bu bilinçle hedeflerini daha ileriye taşıdıklarını ve üreticilerle büyüyecekleri projelerin peşinde koştuklarını kaydetti.

Rekolte alımlarına başlandığını bildiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu yılki rekolteler gelmeye başladı. Şu ana kadar 41 bin ton rekolte beyanı geldi. Bursa ve Balıkesir'i de içine alan Marmarabirlik faaliyet bölgesinde 130 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin ediliyor. Yağlık da eklendiğinde 170 bin ton zeytin bekliyoruz. Beyanları verirken ortaklarımızdan gerçek verileri bizimle paylaşmalarını özellikle rica ediyoruz. Rekolteler ne kadar gerçekçi olursa, alım planı da o kadar kolay belirlenecektir. Rekolte beyanlarımız 17 Ekim'e kadar devam edecektir. Bu yıl öngördüğümüz alım miktarı geçen yılki alım miktarımız kadar olacaktır."

Yıldız, üreticileri korumak için çalıştıklarını dile getirerek, "Vereceğimiz fiyat asla geçen yılın altında kalmayacak. Rasyonel veriler çerçevesinde hem Marmarabirlik'i hem de üreticimizi kalkındıracak bir fiyatlandırma yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın." dedi.

"İhracatta uzun vadeli hedefimiz 70 milyon dolar"

Marmarabirlik'in yıllık 35 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştığını, kısa vadede hedefin 50 milyon dolar olduğunu vurgulayan Yıldız, "Dış pazardaki yeni organizasyonlarımız çok güçlü. Dış piyasaları çok iyi okuyor ve doğru ürün modeli ile varlığımızı güçlendiriyoruz. İhracatta uzun vadeli hedefimiz 70 milyon dolar olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Yıldız, ileriye dönük 70 bin ton zeytin alımı hedeflediklerini belirtti.

Güvenli büyümeyi sağlayabilmek için 30 bin tonluk son sistem modernizasyona sahip yeni depolama tesisi yapma sözü verdiklerine işaret eden Yıldız, "Bu depoyu bütün kooperatiflerimiz kullanabilecek. İç pazarda kapısını çalmadığımız yer kalmadı. AFAD, jandarma ve Türk Kızılay'ı ile görüşüyoruz, yeni sözleşmeler gerçekleştireceğiz. Yeşil, siyah, ezme zeytin ve zeytinyağı tesislerini Marmarabirlik'e kazandırarak üreticimizden daha fazla zeytin alabileceğiz. Yeni ürünlerle sofralara ulaşmak ve küresel pazarın büyük oyuncularından olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnovatif ürünlerle kozmetik sektörü pazarına girdiklerini, sabun, duş jeli gibi ürünler üzerine çalıştıklarını anlatan Yıldız, "Sağlıklı ürünlerimizi bütün raflara koymak istiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın rahatlıkla tüketebileceği palm yağı içermeyen, bu yağ yerine zeytinyağı kullanılan sürmelik çikolata yaptık. Yakında sofralarda olacak. Global markalarla yarışacak bu ürün bizleri çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş da finansal durumla ilgili bilgilendirmede bulundu.