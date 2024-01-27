Mardin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Çalışmaları Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 yılı 1. olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Dara Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Mardin'de istihdamı korumak, yeni istihdam alanları oluşturmak, gençleri ve kadınları meslek sahibi yapmak için yapılan çalışmalar ile istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler ele alındı. Toplantıya Vali Tuncay Akkoyun yanı sıra vali yardımcıları, ilgili kurum müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile işçi ve iş veren sendika temsilcileri katıldı. - MARDİN