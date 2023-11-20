Maraş biberinde bu yılki üretim tamamlandı

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli ürünü olan Maraş biberinde dördüncü kırım sonrası bu yılki üretim tamamlandı. Biberler kurutulduktan sonra yaprak, pul ve toz şekline alınarak satışa hazır hale getiriliyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli ürünü "Maraş biberinde" dördüncü kırım hasat sonrası bu yılki üretim tamamlanmış oldu.

Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biberde üretim sürüyor. Tarlalarda toplanılan biberler sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan biberler kentteki 50 civarındaki işletmede yaprak, pul ve toz şekline alarak satışa hazır hale getiriliyor. Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinin kırsal yörelerinde yetiştirilen Maraş biberi aroması, rengi ve acılığı ile dikkat çekiyor.

Maraş biberinde dördüncü kırım sonrası bu yılki üretim tamamlandı. Onikişubat ilçesinin Avşar Mahallesi'nde ise çiftçiler topladıkları biberleri temizleme telaşına girdi.

Üretici Mehmet Avşaroğlu, "Biberde dördüncü kırım hasadını yapıyoruz. Havalar yağmurlu gittiği için biberi tam kurutamadık. Burada ise nemli biberleri kurularından ayırıyoruz. Biz belirli firmalara veriyoruz onlar ise Türkiye'nin çeşitli firmalarına pazarlıyor" dedi.

Çalışan Ali İnce ise, "Biz yevmiye ile çalışmaya geldik çocuklarımızın rızkı için. Biberleri ayırıyoruz kurusunu, kötüsünü ve yaş olanları ayırıyoruz. Karışık, acı ve tatlı biberler ortaya çıkıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ