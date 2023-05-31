Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz: Seçim sonuçlarından sonra ekonomiye odaklanılmalı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, artık ekonomiye odaklanılması çağrısında bulundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ( Manisa TSO) Mayıs ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda ekonomideki güncel konular ele alındı. Türek, "Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bıraktık. Seçim sonucunda yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve seçilen milletvekillerini tebrik ediyorum. Ümit ediyorum ki ilimizden seçilen vekiller Manisa'mızın sorunlarını çözme noktasında çaba gösterirler. Sonuç olarak iş dünyası ekonomide atılacak adımları bekliyor. Seçim süreci ekonomi politikasını çok etkiledi. Artık rayına giren bir ekonomi ile önümüzü görmek istiyorum" dedi.

Başkan Yılmaz: "Seçim sonuçları hayırlı olsun"

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Mayıs ayı ülkemiz gündeminin siyasi gelişmelere odaklandığı bir dönem oldu. Seçim sonuçlarının, ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, iki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini kutluyor, başarılı ve hayırlı hizmetler diliyorum" dedi.

"Ekonomiye odaklanmamız lazım"

Seçimlerin ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Değerli seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle ülkemizin temel meselelerine odaklanmanın zamanı geldi. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için her zamankinden daha fazla çalışmamız, ülkece el birliğiyle üretmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu noktada seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikaları büyük önem taşıyor. Yeni kurulacak hükümet, ertelenmiş döviz talebi, Türk lirası üzerindeki baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu açıdan, yeni yürütme ve yasama organlarının, ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Ekonomi gündemine odaklanmalı, en kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları dahilinde yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon kur makasının daraltılması, enflasyon faiz dengesinin sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekmekte" diye konuştu.

"'El Verin Ev Yapalım' Kampanyasına destek olalım"

Sözlerine deprem bölgesine yapılan yardımlar hakkında konuşarak devam eden Başkan Yılmaz, "Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılması amacı ile başlatılan 'El Verin Ev Yapalım' kampanyası hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Söz konusu kampanyaya, kredi kartı ile sanal pos aracılığıyla katılım sağlanabileceği, Ziraat Bankası sanal pos ile tahsilat konusunda sadece bu kampanyada kullanılmak üzere 18 ay taksit imkanı sunan Ziraat Bankası Business Kartın devreye alınacağı, kampanyaya destek olmak ve Ziraat Bankası Business Kartın 18 ay taksit imkanından faydalanmak isteyen üyelerimize Ziraat Bankası Business Kart çıkartılması konusunda kolaylık sağlanacağı hususunda tarafınıza mail ve sms yolu ile bilgilendirme yapılmıştı. Ben buradan bir kez hatırlatmada bulunmak istedim. Bahse konu kartı çıkartarak kartın avantajlarından faydalanmak isteyen üyelerimiz odamız ile irtibata geçebilirler. Bir başka husus ise, KOBİ yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımında yapılan değişiklik. 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de 'Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Yönetmeliği'nin 'Kobi'lerin Sınıflandırılması' başlıklı maddesinde yapılan değişiklik ile yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarında değişikliğe gidilerek, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı mikro işletmelerde 10 milyon TL, küçük işletmelerde 100 milyon TL, orta işletmelerde ise 500 milyon TL'yi aşmayan işletmeler Kobi olarak nitelendirilmiştir. Bunun da buradan bilgisini sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.

"Yapılandırmadan faydalanın"

Sözlerinin son bölümünde ise yapılandırmalar hakkında konuşan Başkan Yılmaz, "12.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun dahilinde, 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş; üyelerimizin odamıza olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemelerini yapılandırma kapsamında ödeyebileceklerine dair daha önce sizlere duyuru paylaşmıştık. Söz konusu kanun dahilinde getirilen kamu alacaklarının yapılandırılması uygulamasında süre 1 ay uzatılmıştır. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, süre uzatımına dair cumhurbaşkanı kararına göre, yasa dahilinde öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 31 Mayıs 2023 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödeme süreleri de 30 Haziran 2023 tarihinden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu yasayla getirilen yapılandırma uygulaması sadece odamız aidatlarını değil, tüm vergiler, trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçlarını içermektedir" diyerek sözlerine son verdi. - MANİSA

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