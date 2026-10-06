Manisa İŞKUR, 2026'nın ilk 9 ayında işe yerleştirmede Türkiye ikincisi oldu

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Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 9 ayında belirlenen hedef kriterlerine göre işe yerleştirmede Türkiye genelinde 2'nci sırada yer aldı. Bu dönemde 27 bin 335 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilirken, 9 bin 654 iş yeri ziyaret edildiği ve iş arayanlarla 64 bin 173 bireysel görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla işe yerleştirmede Türkiye ikinciliği elde etti. Belirlenen hedef kriterlerine göre Türkiye genelinde 2'nci sırada yer alan Manisa İŞKUR, 9 aylık dönemde 27 bin 335 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

İş arayanlarla işverenleri buluşturmaya yönelik saha çalışmalarını sürdüren ekipler, yılın ilk 9 ayında 9 bin 654 iş yerini ziyaret etti. İşverenlerin personel ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesi ve kurumun hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin yanı sıra iş arayanlarla da 64 bin 173 bireysel görüşme yapıldığı açıklandı.

Türkiye ikinciliğinde 27 bin 335 kişilik istihdam

Kurumun 9 aylık çalışmalarında 27 bin 335 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. İşe yerleştirilenler arasında 808 engelli birey de yer alırken, engelli bireylere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında ise 2 bin 700 görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Türkiye ikinciliğinde saha çalışmalarının önemli rol oynadığını belirten Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, iş arayan ve işverenlerle doğrudan temas kurduklarını söyledi.

"Türkiye 2'ncisi olmamız sahadaki çalışmalarımızın sonucu" diyen Tufan, "İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmenin en önemli yollarından biri sahada olmak ve doğrudan iletişim kurmak. Bu nedenle iş yeri ziyaretlerimizi ve bireysel görüşmelerimizi çalışmalarımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

2026 yılının ilk 9 ayında 9 bin 654 iş yerini ziyaret ettiklerini belirten Kervan Tufan, "İş arayan vatandaşlarımızla 64 binin üzerinde bireysel görüşme gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda 27 bin 335 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Belirlenen hedef kriterlerine göre işe yerleştirmede Türkiye genelinde 2'nci sırada yer almamız da sahada yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarından biri oldu" diye konuştu.

Binlerce kişi işgücü programlarından yararlandı

Kurum tarafından iş arayanların mesleki bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla yürütülen aktif işgücü programlarından da binlerce kişinin yararlandığı bildirildi.

Son 9 aylık dönemde 160 İşbaşı Eğitim Programına bin 129 kişi, 7 NİYEP/MEK programına 171 kişi, 80 KİPAP programına 200 kişinin katıldığı, ayrıca 34 Toplum Yararına Programdan bin 594 kişi, 62 İşgücü Uyum Programından ise 675 kişinin yararlandığı açıklandı.

Kurumun önümüzdeki dönemde de iş arayanlarla işverenleri doğrudan buluşturmaya ve saha çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı