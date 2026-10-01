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Manisa’da zeytin ağacı sayısı 2026’da 38 milyona ulaştı, rekor rekolte bekleniyor

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Manisa’da zeytin ağacı sayısı 2026’da 38 milyona ulaştı, rekor rekolte bekleniyor
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Manisa Ticaret Borsası toplantısında, zeytin ağacı sayısının 2026 itibarıyla 38 milyona ulaştığı ve rekor zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı. Kent Türkiye'nin yağlık zeytin üretiminin yüzde 17'sini, sofralık üretimin yüzde 22'sini karşılarken sektör destek, prim istiyor.

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kentin zeytin ve zeytinyağı üretimindeki son durumu ele alındı. 2023 yılında 30 milyon olan zeytin ağacı sayısının 2026 yılı itibarıyla 38 milyona ulaştığı Manisa'da, bu sezon rekor zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı.

Manisa Ticaret Borsası Yönetimi ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentin zeytin üretimindeki güncel verileri paylaşıldı. Toplantıda aktarılan rakamlara göre, Manisa'nın Türkiye'deki yağlık zeytin üretiminin yüzde 17'sini, sofralık zeytin üretiminin ise yüzde 22'sini tek başına karşıladığı belirtildi. Üretimdeki artışın yanı sıra, Türkiye genelinde geçmiş yıllarda 1-1,5 kilogram seviyelerinde olan kişi başı yıllık zeytinyağı tüketiminin 2 ila 2,5 kilogram seviyelerine yükseldiği; yaşanabilecek fiyat indirimleriyle iç tüketimdeki talebin daha da artmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Küresel rekabet için "destek ve prim" vurgusu

Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, yüksek rekoltenin oluşturduğu potansiyelin yanında sektörün karşılaştığı maliyet sorunlarına da dikkat çekti. Yüksek işçilik ve işleme giderlerinin üreticiyi zorladığını belirten Özkasap, İspanya, Tunus ve Fas gibi rakiplerin düşük işleme maliyetleriyle dünya pazarında baskı oluşturduğunu kaydetti. Özkasap, Türk zeytinyağının dış pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi adına devlet desteği ve prim teşviklerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Sektör paydaşları, üretimde hacimden çok kaliteye odaklanılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Kaliteli zeytinyağının sadece fabrikadaki sıkım işlemiyle elde edilemeyeceği; hasat, taşıma, sıkım, depolama ve ambalajlama süreçlerinin son ürünü doğrudan etkilediği vurgulandı. Manisa'nın üretim kapasitesini kaliteye dönüştürmesinin, hem üretici gelirlerini artıracağı hem de Türk zeytinyağı markasını küresel çapta güçlendireceği ifade edildi.

Fabrikalarda güvenilir üretim ve hijyen seferberliği

Zeytinyağı üretiminde katma değeri artırmak amacıyla tesislerdeki hijyen ve standartlar da mercek altına alındı. Toplantıda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ve Bulaşanlar Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Leyla Yeşim Kale Kıvrak tarafından teknik sunumlar gerçekleştirildi. Dr. Bacınoğlu tesislerde gıda hijyeni, ekipman temizliği ve bulaşma risklerinin önlenmesi konularında katılımcıları bilgilendirirken; Kıvrak ise zeytinyağında bulaşanlar konusunda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Toplantı, sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerinin dinlenerek çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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