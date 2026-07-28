Manisa’da yılın ilk yarısında 473 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirildi

Manisa'da Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen Tarım Değerlendirme Toplantısı'nda üretimden ihracata, gıda güvenliğinden modern sulama yatırımlarına kadar birçok konu masaya yatırıldı. Yılın ilk 6 ayında 472 milyon 973 bin dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştiren Manisa'nın tarımdaki yol haritası değerlendirildi.

Manisa'nın tarımsal üretim kapasitesi, devam eden yatırımlar ve gelecek döneme ilişkin hedefler, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen Tarım Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı. Üretim planlamasından gıda güvenliğine, kırsal kalkınmadan tarımsal ihracata kadar birçok başlığın değerlendirildiği toplantıda, ilin tarımdaki güçlü konumu bir kez daha ortaya konuldu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların il ve bölge müdürleri ile kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan tarafından, Manisa'nın tarımsal yapısı, 2026 yılının ilk 6 ayında yürütülen çalışmalar, üretim verileri, desteklemeler ve devam eden projelere ilişkin sunum yapıldı. Kurum amirleri de sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Manisa'nın çekirdeksiz kurutmalık üzüm, çekirdeksiz sofralık üzüm ve sofralık zeytin üretiminde Türkiye birincisi olduğu, yağlık zeytin, kiraz ve salçalık domates üretiminde ise üst sıralarda yer aldığı vurgulandı. Ayrıca 2026 yılının ilk 6 ayında 472 milyon 973 bin dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildiği belirtilerek üretim planlaması, ihracatın geliştirilmesi ve tarımsal katma değerin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda bitkisel üretim, hayvancılık, gıda güvenliği, kırsal kalkınma, mera yönetimi, laboratuvar hizmetleri, tarımsal desteklemeler, zirai mücadele, pestisit denetimleri, üzüm rekolte çalışmaları, modern sulama yatırımları ve kırsal kalkınma projeleri de ayrıntılı şekilde ele alındı.

Hayvancılık faaliyetleri, aşılama ve suni tohumlama çalışmaları ile gıda ve yem denetimlerinin de değerlendirildiği toplantıda, 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen 20 bin 558 gıda ve yem denetiminde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular, iyileştirmeye açık alanlar ile orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar ve risk analizleri doğrultusunda alınan tedbirler de masaya yatırıldı.

Vali Vahdettin Özkan, Manisa'nın güçlü tarımsal altyapısı, verimli toprakları ve üretici potansiyeliyle Türkiye'nin tarımda lokomotif illerinden biri olduğunu belirterek, üretimin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üretim planlaması, su kaynaklarının verimli kullanılması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Özkan, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde belirlenen öncelikler doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Özkan, hazırlanan eylem planının başarıyla hayata geçirildiğini ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vali Özkan, Manisa'nın üretim gücü ve tarımsal çeşitliliğiyle Türkiye'nin gıda arz güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirterek, üreticinin yanında olmaya, tarımsal verimliliği artırmaya ve ilin tarımdaki güçlü konumunu daha da ileri taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı