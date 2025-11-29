Manisa'da Kula-Alaşehir Karayolu Yenileme Projesinin İhale Tarihi Açıklandı

Manisa'nın uzun süredir beklediği Kula– Alaşehir Karayolu yenileme projesinde ihale tarihi 26 Aralık 2025 olarak açıklandı. Günlük ortalama 1781 aracın kullandığı ve yüzde 7'sini ağır vasıtaların kullandığı yolda inceleme yapan Kula ve Alaşehir AK Parti ve MHP ilçe başkanları yıllardır beklenen çalışmanın başlayacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Manisa'nın önemli ulaşım projelerinden biri olan Kula–Alaşehir Karayolu yenileme çalışmaları için hazırlanan proje, 26 Aralık 2025'te ihaleye çıkacak. Günlük 1.781 araç ve yüze 7 ağır tonajlı taşıt trafiğinin bulunduğu güzergahta standartların yükseltilmesi hedefleniyor. İhale duyurusunun ardından AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, bölgede saha incelemesi yaptı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ve teşkilat yöneticileri, yolu gezerek basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, "Uzun yıllardır faaliyet gösteren dar ve geçit vermeyen Kula-Alaşehir yolu projeli geniş bir yol haline dönüşüyor. Burada Kula'dan Alaşehir'e çalışmaya giden bir çok kardeşimiz bu yoldan istifa edecek. Türkiye çapında karayollarına bağlı olan bu yolumuz inşallah standartları yüksek, projeli, saatte 90 km hız sınırında kullanılabilecek bir yol haline gelecek. Bu konuda uzun süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz biz de siyasi olarak bu konuyu yakından takip ettik ve bir sonuca ulaşıldı. 26 Aralık'ta inşallah bu yolun ihalesi yapılacak. Hayırlısıyla bir an önce ihale yapılıp yüklenici firma işe başlar. Yol demek sadaka-i cariyedir, medeniyettir, insanlarımıza hizmettir. Özellikle bu konuyu yakından takip eden Kulalı hemşehrimiz önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da buradan saygılarımızı sunuyoruz, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın vekillerimiz Murat Baybatur, Mücahit Arınç, Bahadır Yenişehirlioğlu ve diğer vekillerimize de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu konuda her biri bizden desteklerini esirgemediler İl Başkanımız Süleyman Turgut da dahil herkese, bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur, kazasız belasız güzel günlerde yolumuzun açılışını görmek dileğiyle teşekkür ederiz." dedi.

MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, "Alaşehir-Kula yolumuz bizlerin kanayan bir yarasıydı. Yolumuz Kula'dan Alaşehir'e işletmeye veya çalışmaya gelip giden vatandaşlarımız için ve daha bir çok konuda çok faydalı olacaktır. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan çok teşekkür ediyoruz. Yolumuzun inşallah ihalesi yapılır yüklenici firmaya teslim edilir en kısa zamanda. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan ise şunları söyledi: "Çok yakından takip ettiğimiz bu proje için heyecanlıyız. Yıllardır beklenen bir projeydi Kula-Alaşehir yolu. Mart ayında Nejat Başkanımız ile birlikte İl Başkanımız ile birlikte 4 vekilimiz ile birlikte Ankara'da bir toplantı yapmıştık. Kula ve Alaşehir ilçe başkanları olarak ana gündemimiz buydu. Milletvekillerimiz Murat Baybatur, Mücahit Arınç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Tamer Akkal beylerin ve İl Başkanımızın bulunduğu toplantıda bu konu masaya yatırılmıştı. Daha sonra bu konu Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bahsedildi. O günlerde temeli atılan bu işin çok şükür ihalesi 26 Aralık'ta yapılmak üzere kararlaştırıldı. Şahsen böyle bir projenin hayata geçirilmesinde ufacık bir katkımız bulunduğu için bile bizler heyecanlıyız. Bu yol Alaşehir ve Kula'ya yakışır bir yol haline gelecek. Köy yolu gibi olan bu yol inşallah karayolu haline gelecek. Bu proje her iki ilçenin de ekonomik olarak sosyal olarak daha da birbirine yakınlaşmasını sağlayacak. Her iki ilçe için de tarihi bir proje olacak. Her iki ilçemize de hayırlı olsun. Sayın vekillerimiz Murat Baybatur, Mücahit Arınç, Bahadır Yenişehirlioğlu ve diğer vekillerimize de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu konuda her biri bizden desteklerini esirgemediler İl Başkanımız Süleyman Turgut da dahil herkese, bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." - MANİSA