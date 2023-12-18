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Manisa'da Kestane Rekoltesi Düşük, Fiyatlar Uygun

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetişen kestaneler pazarda yerini aldı. Bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatlar her cebe uygun seviyede.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bölgede yetişen kestaneler pazardaki yerini alırken, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten üreticiler fiyatların yine de her cebe göre uygun olduğunu söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde yetiştirilen kestaneler pazardaki yerini aldı. Özellikle kış aylarında sobanın üzerinde pişirilen ve bölgeye özgü aroması bulunan kestanede bu yıl rekolte bir önceki yıla göre düşük kaldı. Alaşehir semt pazarlarında 140 TL'den 200 TL'ye kadar satılan kestane fiyatlarıyla ilgili satıcılar rekolte bazında her cebe hitap edebildiğini söyledi.

Alaşehir semt pazarında kestane satarak geçimini sağlayan Ahmet Külcü, "Kendi ürünlerimiz satıyoruz. Bu yıl rekolte düşük ama, kalite güzel. Fiatlar geçen yıla göre iki katına çıktı, ancak yine de tane iriliğine göre her cebe uygun kestane bulmak mümkün. Tane iriliği en küçük boyutta olan kestaneler 140 TL, tane iriliğine göre 170 TL, 180 TL ve en iri boyutta olanlar 200 TL olarak alıcı buluyor. Bu yıl kestane ağaçları hastalandığı için verim düştü. Ancak kestane veriminin düşük olması kestaneleri daha iri ve duble olmasına neden oldu. Kestane haşlama ve közleme olarak tüketilebilir, ancak soba üzerinde közlenen kestanenin tadı ve yemesinin zevki daha güzeldir. Özellikle kış mevsiminin uzun gecelerinde, evimizde otururken, hem soba ateşiyle ısınırız, hem de közlenen kestanenin tadı başkadır. Evlerinde soba olmayanlar, tavada, fırında, közde ve haşlama olarak kestane tüketebilirler ama hiç birisi soba üzerinde közlemeyi tutmaz. İnternetten okuduğumuza göre kestanenin yararları kalbimize iyi geliyor, sindirim sistemimizi düzenliyor, bağışıklık sistemini geliştiriyor, kemik sağlığına iyi geliyor ve vücut dayanıklılığını artırıyormuş" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Alaşehir Manisa Haberler

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