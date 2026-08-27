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Manisa'da İlk Kuru Üzüm 4 Bin Liraya Satıldı

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Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü açık artırmada kilogramı 4 bin liraya alındı. Törende konuşanlar, tarımsal kalkınmanın önemini vurgularken, üretici fiyat beklentisini 150 lira olarak açıkladı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Manisa'da, sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü açık artırmayla kilogramı 4 bin liradan Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü için Manisa Ticaret Borsası'nda tören düzenlendi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, sezonun başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin kentin ve ürünün tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Özkan, tarımsal üretimde üretici, tüccar, sanayici, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının işbirliğinin önemine işaret ederek, "Hep beraber gücümüzü, kuvvetimizi birleştirerek, bu kalkınma serüveninde hassaten tarımsal kalkınmayı iyi bir mecrada, sürdürülebilir düzlemde götürmemiz en önemli milli ve stratejik hedefimiz." dedi.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de çiftçinin temel ihtiyaçlarının tarımsal destek, müdahale alımları, sübvansiyonlu kredi, gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretim olmak üzere beş başlıkta ele alınabileceğini belirtti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, yüksek rekoltenin, ürünün değerinde ve doğru zamanda pazarlanmasını daha önemli hale getirdiğini ifade etti.

Özkasap, "Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 210 bin 243 tondur. 22 Ağustos tarihli son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 139 bin 400 ton ihracatla ülkemize 455 milyon dolar kazandırılmıştır." dedi.

Törende Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hacırahmanlar Mahallesi'nden Tuncay Anadolu'nun getirdiği kuru üzüm, sembolik açık artırmada kilogramı 4 bin liradan Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı.

Anadolu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Kuru üzüm için bu yıl 150 lira civarında fiyat beklentisi içindeyiz. Şu anda 80 lira fiyat var. Devletimizin müdahalesiyle bu fiyatın yükseleceğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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